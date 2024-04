Parcheggia la tua auto al coperto con un carport in legno

Non parcheggiare la tua automobile all’aperto ma scegli un carport in legno da installare in giardino per evitare ogni tipo di rischio. Se parcheggi all'esterno, la tua automobile va incontro a diversi rischi e problematiche, come quelle elencate di seguito.

Eviti la veloce usura

Evita di parcheggiare all’esterno il tuo veicolo scegliendo il carport per la tua auto altrimenti vai incontro a una veloce usura del mezzo. Si tratta di una costruzione in legno pensata apposta per le automobili affinché restino parcheggiate al coperto, evitando tutti quei rischi che portano a una veloce usura. Infatti, solo i veicoli parcheggiati al coperto mantengono intatte le loro caratteristiche più a lungo nel tempo e risultano meno soggette a guasti o malfunzionamenti. Progettate per proteggere un mezzo a quattro ruote, le tettoie in legno sono però anche in grado di aggiungere un tocco in più agli spazi esterni.

Proteggi la carrozzeria

In caso di violente piogge e grandinate, il tuo veicolo è protetto se lo parcheggi sotto a una tettoia in legno massello resistente e duraturo. Rendi il tuo carport che protegge la carrozzeria ancora più bello, facendo crescere alcune piante rampicanti tutto incontro.

La carrozzeria si può rovinare se parcheggi il veicolo all’esterno esposto a tutte le intemperie.

Anche i raggi solari rovinano la carrozzeria del tuo veicolo perché con il passare del tempo, scoloriscono la verniciatura. Se parcheggi in pieno sole,infatti, la verniciatura è meno brillante rispetto all'inizio ma poi scongiurare il rischio, adottando una tettoia in legno massello.

Hai una temperatura interna minore

Nel momento in cui scegli di installare un valido carport in legno certificato FSC, assicuri anche una temperatura più stabile all'interno del veicolo. In particolare in estate, gli interni delle automobili con carrozzeria scura, ma non solo, possono diventare talmente incandescenti da impedire di sedersi o toccare cambio e volante. Quando scegli, invece, una tettoia in legno da installare in giardino o altri spazi come le corti, limiti anche questo problema in un colpo solo.

Molte persone per ovviare a questo problema, parcheggiano all'ombra sotto gli alberi dei viali; tuttavia, ciò non fa altro che metterti di fronte a un altro problema cioè la sporcizia e le deiezioni che sporcano e rovinano la carrozzeria dell'auto.

Tieni l’auto pulita

Non c’è solo e unicamente di maltempo di cui preoccuparti perché all'esterno la tua automobile si sporca semplicemente molto più in fretta. Il vento e le folate trasportano residui, impurità, sporcizia che si depositano all'esterno del veicolo. Solo quando scegli una tettoia in legno massello certificato limiti la sporcizia e i pomeriggi trascorsi a lavare l'automobile con un conseguente spreco idrico.

Eviti il rischio di furto, incendio o danni

Naturalmente, quando parcheggio l'automobile all'esterno in un posto auto del Comune o privato che sia, aumenta il rischio di furto del veicolo. Purtroppo, non è così raro come possa sembrare, soprattutto nelle grandi città. Un'auto all'esterno può venire incendiata o vandalizzata subendo ingenti danni. Disponibili in varie misure, i carport sono la soluzione per salvaguardare la tua automobile il più possibile.