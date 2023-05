Beccati a bordo di uno scooter rubato, scatta l'indagine e si scoprono altri sei furti: due minori denunciati

Avevano rubato uno scooter in via Ponti la notte precedente, ma sono stati fermati dopo meno di ventiquattrore dai Carabinieri della Stazione e dalla Polizia Locale di Borghetto e segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova.

È successo nel tardo di pomeriggio del 26 aprile scorso, quando, grazie a un “alert” dell’impianto di videosorveglianza comunale, due minorenni sono stati intercettati mentre percorrevano l'Aurelia bis a bordo dello scooter. Capendo di essere stati scoperti, i due sono fuggiti a piedi abbandonando il mezzo a bordo strada, ma la loro fuga è durata solo pochi minuti grazie al pronto intervento delle pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale, che sono riusciti a bloccarli alcuni metri dopo.

Quello che sembrava essere l’atto conclusivo di un’indagine lampo, si è rivelato in realtà solo l’inizio della ricostruzione di una situazione particolarmente complessa che, attraverso l'analisi paziente di svariate ore di registrazione delle telecamere di sicurezza cittadine e l'ascolto di alcuni testimoni, ha permesso di contestare a uno dei due minori altri sei furti e tentati tali di motocicli e caschi da moto, nonché il danneggiamento dell’impianto di videosorveglianza della pasticceria “Dolce Voglia 2.0”, consumati a Borghetto Santo Spirito nella notte del 25 aprile scorso. Reati che sono stati compiuti in concorso con altri giovani, per i quali si sta investigando per la loro identificazione.

Oltre al ciclomotore al bordo del quale sono stati intercettati i due minorenni, le successive indagini hanno consentito di recuperare un altro scooter e due caschi sempre rubati la notte del 25 aprile a Borghetto, insieme a un altro motorino che risultava invece rubato a Alassio lo scorso dicembre. Un’attività che ha premiato lo sforzo degli operanti, che hanno così potuto riconsegnare la refurtiva ai loro legittimi proprietari.