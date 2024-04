Previdenza funeraria, che cos’è

La previdenza funeraria è la possibilità, quando si è ancora in vita, di scegliere la tipologia di funerale da mettere in atto dopo la morte. E’ una possibilità che sta diventando sempre più frequente anche in Italia perché sono più numerose le persone che, pensando in ottica futura, vorrebbero non gravare su parenti e familiari dal punto di vista economico per l’organizzazione della cerimonia funebre. Aderire alla previdenza funeraria è dunque una scelta molto razionale e consapevole, un modo per salvaguardare coloro che rimangono e che, in questo modo, non si troveranno costretti ad affrontare spese a volte anche importanti per l’organizzazione di una cerimonia funebre. In Italia non è così diffusa l’abitudine di lasciare disposizioni, quando ancora in vita, sul proprio funerale. La previdenza funeraria invece consente questo e aggiunge l’importante clausola legata all’aspetto economico, quello delle spese legate al funerale.

Previdenza funeraria: Novoltre mette in campo tutta la sua esperienza

Novoltre mette in campo oltre vent’anni di esperienza in campo assicurativo per offrire soluzioni di vario genere, pronte a soddisfare ogni esigenza. Molte delle agenzie che garantiscono la previdenza funeraria, infatti, pongono limiti importanti che in qualche modo penalizzano alcune categorie di persone. Molte polizze ad esempio escludono in modo automatico tutti quegli assicurati con patologie o infortuni pregressi; altre invece impongono limiti restrittivi sull’età; altre ancora non contemplano la stipula di contratti per cifre considerate modeste come ad esempio quelle che caratterizzano la copertura dei costi funerari minimi. Novoltre ha allargato gli orizzonti cercando di colmare tutte le lacune precedentemente elencate, garantendo così a tutti l'accesso a servizi di previdenza funeraria adeguati. L’uguaglianza è alla base della nostra filosofia di lavoro; tutti devono avere la possibilità, se lo vogliono, di avere accesso alla previdenza funeraria senza limiti. E allora ecco che attraverso le nostre agenzie convenzionate, garantiamo che ogni dettaglio venga curato secondo le indicazioni lasciate, offrendo un servizio che va oltre una polizza tradizionale. Rispetto, accessibilità e adempimento delle ultime volontà sono dunque alla base del nostro lavoro che ogni giorno ci consente di entrare in contatto con persone responsabili che pensano al futuro. La nostra sede operativa è in Viale Buridani, 1 a Venaria Reale; contattaci per qualsiasi informazione, il nostro staff sarà lieto di ascoltarvi e fissare un primo appuntamento per illustrarvi tutte le possibilità alle quali potrete accedere.

