Festa della Liberazione, seduta solenne del Consiglio regionale

Martedì 23 aprile, alle ore 11, l’Assemblea legislativa della Liguria si riunirà in Seduta solenne nell’Aula consiliare “Sandro Pertini”, in via Fieschi a Genova, per celebrare il 79° anniversario della Festa della Liberazione.

La seduta sarà aperta dal saluto del presidente del Consiglio regionale. Seguirà l’orazione ufficiale di Guido Levi, professore di Storia delle Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Genova e direttore della rivista “Storia e memoria” dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea.