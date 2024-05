Rigassificatore, le osservazioni di Mij (M5S) alla VIA: "Carenze e valutazioni discrezionali non supportate da sufficiente documentazione scientifica"

Federico Mij, consigliere comunale di minoranza a Savona (M5S), ha presentato alcune considerazioni in merito alle osservazioni alla VIA (vedi in allegato) sul rigassificatore.

"Nonostante la mole di documenti inviata da parte di Snam per rispondere alle richieste di integrazioni e alle osservazioni delle parti coinvolte, risultano comunque presenti alcune carenze in merito alla Valutazione di Impatto Sanitario e alcune valutazioni discrezionali non supportate da sufficiente documentazione scientifica - sottolinea il consigliere d'opposizione - Prima e principale questione: manca una parte importante sulla valutazione dello stato di salute ante operam, richiesta dall'Iss, perchè Snam non è ancora in possesso di due rapporti necessari per completare la suddetta valutazione. Si tratta dei rapporti standardizzati indiretti di mortalità per i singoli comuni e per il loro insieme e i rapporti standardizzati indiretti dei ricoverati relativi alle patologie interessate. La valutazione ante-operam, inutile dirlo, è fondamentale per poi misurare nella maniera più oggettiva possibile l'impatto del rigassificatore sul nostro territorio".