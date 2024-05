Carenza segnale telefonico, Garibaldi (Lega): “Ok di Regione Liguria a tavolo con operatori telefonici”

“L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità il mio ordine del giorno sulla copertura del segnale telefonico nell’entroterra della nostra regione. Il problema, inoltre, riguarda anche le gallerie autostradali del territorio ligure. Il provvedimento impegna la giunta a istituire un tavolo di lavoro, con la partecipazione dell’assessorato regionale alla Montagna, dell’assessorato alla Digitalizzazione e dei rappresentanti dei gestori di telefonia mobile al fine di individuare un piano di interventi per dotare l’intero entroterra ligure di adeguata copertura”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Sandro Garibaldi.

“Infatti – prosegue -, il segnale è purtroppo insufficiente in gran parte del nostro territorio nonostante, durante tutto l’anno, le località dell’entroterra siano frequentate dai liguri, turisti, escursionisti, cercatori di funghi e amanti delle bellezze naturali della Liguria. Otre ai problemi e ai forti disagi che i residenti sono costretti a subìre da anni, è molto tempo che i Comuni, varie associazioni, squadre di soccorso e frequentatori chiedono di installare nuovi ripetitori soprattutto per una questione di sicurezza sul territorio. Tra l’altro, anche recentemente, diversi escursionisti sono rimasti feriti o immobilizzati in zone impervie e l’assenza di segnale telefonico può rendere estremamente difficoltoso o quasi impraticabile il lavoro dei soccorritori del 118”, conclude Garibaldi.