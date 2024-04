A Cairo apericena e concerto di Ars Populi dedicato all’inclusività e parità di genere

Ars Populi, una delle band italiane più ammirate nel panorama indie, si unisce al Circolo Arci Pablo Neruda per un evento straordinario dedicato all'inclusività e alla parità di genere. In collaborazione con il Telefono Donna Centro Antiviolenza e la Bottega Equo Solidale di Carcare, e con il patrocinio del Comune di Cairo Montenotte, presentano "Pensavo Fosse Amore...".

La serata avrà luogo presso il suggestivo Teatro Chebello di Cairo Montenotte il 10 maggio, con un inizio speciale: un’apericena nei bar adiacenti al teatro alle 19.30, seguito dal concerto di Ars Populi alle 21, che vedrà esibirsi Giovanni La Grotteria, autore delle canzoni, voce e chitarra, Pino di Stadio batteria, Giovanni Sanguineti al basso, Fabio Frontero alla chitarra elettrica.

L’evento sponsorizzato da “Ellea Eurolingue” si propone di sensibilizzare la comunità su tematiche cruciali come l'inclusività, la parità di genere e la lotta contro la violenza sulle donne. Con la potenza della musica e la forza delle parole, Ars Populi trasmetterà un messaggio di unità e solidarietà, invitando tutti a riflettere sulle sfide che ancora affrontiamo come società.

Il Circolo Arci Pablo Neruda, noto per il suo impegno nel fornire supporto agli studenti con lo studio assistito, si unisce a questa iniziativa per promuovere una cultura di rispetto reciproco e uguaglianza di opportunità per tutti.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare info.arspopuli@gmail.com tel 3349283819