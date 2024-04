Gestione dei documenti digitali, tutti i vantaggi

Una corretta gestione documentale riveste un ruolo di assoluta importanza all’interno della singola organizzazione aziendale e questo vale sia per le imprese piccole che per le medio-grandi. Archiviare in modo corretto un documento garantisce che i dati in esso contenuti, di qualsiasi tipo essi siano, si conservino nel tempo. Una ordinata gestione dei documenti digitali garantisce inoltre una più veloce condivisione e diminuisce i rischi di deterioramento e smarrimento. Ma a chi affidarsi per questo servizio? Ci sono aziende che fanno questo di professione, grazie a software gestione documenti creati ad hoc per archiviare e proteggere i dati importanti. Mai come in questo caso, scegliere un’azienda che sia puntuale e professionale è fondamentale per potersi vedere garantito un servizio di qualità.

Software gestione documenti: a Roma c’è Copygraf

Chi è alla ricerca di un’azienda che si occupi di software gestione documenti a Roma può affidarsi alla trentennale esperienza di Copygraf che propone soluzioni ad hoc a seconda delle esigenze del cliente. Dopo una prima consulenza, infatti, gli esperti di Copygraf saranno in grado di indirizzare il cliente in una direzione piuttosto che un’altra, mostrandogli le diverse soluzioni disponibili per una gestione dei documenti digitali che sia soddisfacente ed efficace. Copygraf propone soluzioni integrate che consentono di gestire tutta la documentazione presente in azienda ma che di frequente si rivela di difficile accesso. Konica Minolta permette di proporre soluzioni di altissimo contenuto tecnologico per la gestione dei documenti con assoluta semplicità. Tantissimi i vantaggi: documenti indicizzati e ricercabili, gestione documentale fluida ed efficiente, archiviazione documenti per ritrovarli con un click ed elevato standard qualitativo dei documenti.

Per consultare documenti aziendali, presentazioni e foto anche quando non si è fisicamente in sede esiste invece soluzione KOMI Doc che garantisce condivisione con colleghi, partner commerciali e clienti in tempi brevissimi. Ideale per chi si trova spesso a viaggiare ma che, pur fuori sede, può condividere documenti e collaborare sui contenuti con altre persone.

Tante soluzioni con diverse caratteristiche, dunque, a seconda delle esigenze. Per trovare la migliore soluzione adatta per la propria azienda, il cliente potrà consultare i professionisti di Copygraf che da moltissimi anni lavorano in questo settore al fine di fornire servizi che semplifichino, e di molto, la gestione dei documenti.