Ristrutturare casa, una decisione importante

La ristrutturazione della casa è spesso causa di forte stress per coloro che si trovano ad affrontare un periodo di grandi cambiamenti. Le preoccupazioni si moltiplicano, specialmente se gli interlocutori - ovvero coloro che portano avanti i lavori di ristrutturazione - non garantiscono molte certezze. Partire con il piede giusto è fondamentale per affrontare la ristrutturazione della propria abitazione in modo sereno, relegando ansia e preoccupazioni in un angolo. Edil Rocchi si occupa di ristrutturazione case Roma: chi è alla ricerca di una ditta seria e con oltre vent’anni di esperienza alle spalle potrà contattare la sede di via Via Pietro D’Abano ai numeri 06.615207580 oppure 339.7718081. A seguire i lavori sarà il titolare della ditta, Alessandro Rocchi, che si occuperà del sopralluogo iniziale e seguirà passo passo il cliente con l’obiettivo di rassicurarlo durante i lavori di ristrutturazione. Edil Rocchi garantirà come prima cosa un sopralluogo gratuito, e senza impegno quindi un computo metrico e capitolato lavori di spesa senza aumenti di badget, contratto con data di inizio e fine lavori, crono programma delle lavorazioni, rilascio di tutte le certificazioni di legge e direzione lavori (se richiesto). Inoltre, affidandosi a Edil Rocchi il cliente avrà dieci anni di garanzia sul lavoro effettuato.

Ristrutturazione case Roma- perché scegliere Edil Rocchi?

Molto spesso, quando si affidano i lavori di ristrutturazione della casa a ditte poco esperte nel settore, i rischi nei quali si può incappare riguardano lo sforamento del budget di spesa, gli errori sugli ordini, lo sforamento dei tempi di consegna. Tutti rischi che vengono azzerati con Edil Rocchi che garantisce consegne puntuali nel rispetto dei tempi prestabiliti e questo rappresenta un enorme vantaggio per coloro che decideranno di ristrutturare casa e che potranno dunque avere la certezza di vedere finire i lavori nei tempi prestabiliti, senza brutte sorprese e potendosi organizzare dunque di conseguenza. Oltre ai servizi precedentemente elencati, la ditta edile di Roma Edil Rocchi si occupa anche di progettazione, espletamento pratiche di legge (CILA), consulenza per la scelta dei materiali e trasloco e deposito mobili. Basterà contattare la sede dell’azienda per poter avere maggiori informazioni e fissare un primo appuntamento; lo staff di Edil Rocchi sarà lieto di ascoltare il cliente per esaudire ogni suo desiderio.

Edil Rocchi - https://www.edilrocchi.com/ristrutturazione-case-appartamenti-Roma/ - ,, Ristrutturazione case Roma”.