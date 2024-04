Ad Albenga il professor Mantovani per far conoscere ai giovani delle superiori "Il valore della Scienza"

Il Lions Club Albenga Host, in collaborazione con il liceo “Giordano Bruno”, ha organizzato presso il Teatro Ambra un incontro sul tema “Il valore della Scienza” fra il ricercatore di fama mondiale, l’oncologo e immunologo Alberto Mantovani, e gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado albenganesi.

Il prof Mantovani, introdotto dal dottor Giancarlo Mancuso, presidente del Lions Club Albenga Host, ha chiarito ai ragazzi presenti come i principi base della ricerca scientifica coincidano con le qualità fondamentali di una società democratica: seguire le proprie passioni, vivere una dimensione internazionale, essere umile, essere onesti, accettare il giudizio degli altri, farsi guidare dallo spirito critico, rispettare i dati, essere competitivo, ma con buone capacità di ascolto e spirito di collaborazione. Ampio spazio è stato quindi dedicato alle più recenti ricerche scientifiche, in particolare nella terapia del cancro con incoraggianti prospettive per il futuro.

Il professore non si è sottratto poi alle domande degli studenti, protrattesi per quasi due ore e quindi ben oltre il termine previsto di fine evento, sulla professione, sui vaccini, sul numero chiuso a medicina, sulla prevenzione, sullo stile di vita ed altro ancora, lasciando trasparire le sue innumerevoli passioni non solo per la ricerca scientifica ma anche per l’ arte, la musica, lo sport.

Un convinto applauso ha salutato il prof Mantovani che ha dimostrato di ben conoscere la realtà ingauna rammentandone i prodotti agricoli che aiutano una sana alimentazione.