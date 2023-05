Finale, mondo politico e culturale in lutto: è mancato il portavoce dei Verdi Gabriello Castellazzi

Improvviso lutto nel mondo politico finalese e nazionale, che piange la scomparsa all'età di 78 anni (ne avrebbe compiuto 78 il prossimo agosto) del portavoce dei Verdi finalesi e provinciali Gabriello Castellazzi.

Professore ormai in pensione da anni, nel novembre del 1986 era stato tra coloro che, dalla sala del cinema Ondina di Lungomare Migliorini, diedero vita al partito dei Verdi Italiani.

Una passione, quella per la politica, che, unita all'amore per la sua città e per le tematiche ambientaliste ed ecologiste, lo aveva portato per vent'anni a ricoprire ruoli amministrativi all'interno del consesso cittadino, sia come consigliere che come assessore durante le giunte Bottino e Cassullo.

L'amore per la sua Finale era sfociato anche in due libri da lui scritti: "Cunta" e "Ritorno a Finalborgo".

Un impegno, quello politico, mai sopito nemmeno una volta cessati i suoi impegni comunali, che nel 2012 lo avevano visto essere eletto a presidente della Consulta Ambiente e Disciplina del Territorio, diventando poi portavoce provinciale e cittadino del partito verde.

Stimato da tutti per i suoi modi garbati e i suoi pensieri espressi mai sopra le righe, non mancava mai di portare, dall'esterno, un contributo mai banale o non documentato sui più stringenti temi di attualità.