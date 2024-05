Treni, Or.S.A. Trasporti: "Pendolari e ferrovieri due facce della stessa medaglia, dovrebbero solidarizzare"

"In questi giorni, navigando sul web e curiosando sui social media, ci siamo imbattuti in una pagina Facebook, denominata 'Pendolari liguri in rivolta', nella quale le critiche e spesso gli insulti ai ferrovieri non si contano, tanto è elevato il loro numero". Si apre con queste parole la nota stampa firmata da Or.S.A. Trasporti, organizzazione sindacati autonomi e di base (settore ferrovie).

"Comprendiamo la loro esasperazione - prosegue la nota - fare i pendolari non è facile, sobbarcarsi viaggi quotidiani anche di ore per recarsi a lavoro vuol dire togliere tempo alla propria famiglia, alla propria vita privata. E l’esasperazione cresce quando si è alle prese con ritardi e inconvenienti di vario genere. Ma il nemico è il ferroviere? È quel lavoratore, anch’esso molto spesso pendolare, che deve affrontare turni disagiati, che deve farsi carico di disorganizzazioni aziendali di vario tipo e che molto spesso deve sopportare aggressioni, verbali ma anche fisiche, di viaggiatori nel migliore dei casi irritati ma anche di personaggi violenti che spesso popolano le stazioni e i convogli ferroviari? L’avversario è quel lavoratore che, nel giro di un anno solare, su una trentina di richieste di ferie ne ha viste respinte la quasi totalità, e che a inizio anno si ritrova con una sessantina di giornate ancora da sfogare, vista la carenza degli organici?".

"Capiamo la rabbia, il risentimento, ma sparare a zero senza avere neppure la contezza di cosa si afferma, lo riteniamo grave e altamente offensivo - si legge ancora - Scrivere, ad esempio, sulla pagina Facebook già richiamata che 'da oltre 10 giorni quei c..ioni di macchinisti percorrono a passo d’uomo il tragitto Varazze Cogoleto e che si meriterebbero 100 euro di multa ogni minuto di ritardo', senza sapere che in quella tratta c’è un rallentamento a 40 km. all’ora per 2500 metri, vuol dire insultare senza motivo".