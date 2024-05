Aggressione di un giovane ad Albenga, convocato in Prefettura il tavolo di ordine pubblico e sicurezza

In seguito all’aggressione subita da un 23enne nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio ad Albenga, che ora lo vede lottare per la vita, il sindaco ha chiesto la convocazione urgente di un tavolo di ordine pubblico e sicurezza.

Tempestiva la risposta del Prefetto di Savona Carlo De Rogatis, che, in occasione di un incontro in Prefettura già calendarizzato per domani (22 maggio) a tema sicurezza in vista dell’estate, ha convocato il tavolo di ordine pubblico e sicurezza per Albenga già nella mattinata.