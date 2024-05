Alassio, messa in sicurezza di via Vigo con l'intervento sull'argine del rio Bababia

Sono in corso ad Alassio i lavori di completamento per il consolidamento e la messa in sicurezza di via Vigo con interventi mirati alla protezione del contesto da eventi naturali, in particolare da quelli relativi al dissesto idrogeologico.

L’intervento riguarda il tratto dissestato del rio Bababia tramite l’esecuzione di opere di sostegno a basso impatto sulle matrici naturali, attraverso l’uso di tecniche attinenti all’ingegneria naturalistica, inserendosi coerentemente nel contesto dei luoghi in relazione alla precarietà idro-geomorfologica dell’area in oggetto.

L’intervento sarà ultimato con la messa in opera del guardrail sul cordolo a protezione del salto vero il vuoto della scarpata in terra sul lato di valle di via Vigo.

Il costo per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza previsti ammonta a un totale di 250mila euro, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione per spese tecniche ed oneri fiscali.