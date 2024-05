Cairo, recinto mobile per catturare e uccidere i cinghiali. L'OSA tuona: "Un vero mattatoio, la Magistratura deve intervenire"

"Chi conosce i cinghiali, per averli curati quando lo si poteva ancora fare, sa quanto siano sensibili e intelligenti (non meno dei cani), pur mantenendo la loro selvaticità; è per questo che molti animalisti savonesi sono tristi ed infuriati per quanto accaduto nei giorni scorsi a Cairo Montenotte".

Ad affermarlo è l'Osservatorio Savonese Animalista che prosegue: "Con uno speciale recinto mobile acquistato dalla Regione Liguria negli Stati Uniti, sono stati catturati, probabilmente dalla polizia regionale, una decina di cinghiali, adulti e cuccioli che, dopo due giorni di detenzione, sono stati uccisi".

"Sul terreno si trovano grosse macchie e grumi di sangue, pericolosi picchetti di fissaggio della rete e sporcizia varia. Dopo la strage, il recinto è stato smontato e trasferito altrove. L'area, in località Chinelli, è un autentico mattatoio a cielo aperto e, si teme, che nessuna precauzione sia stata presa per evitare che gli animali in “attesa” vedessero i compagni nel momento dell’esecuzione e quelli in agonia mortale, configurandosi, oltre all’agghiacciante sparo da vicino, un ulteriore grave maltrattamento di animali; ed è inoltre evidente l’assenza di cautele igieniche per contrastare la diffusione della malattia (PSA) se qualche soggetto ucciso fosse già infetto. E si spera nell’intervento della Magistratura".

Il fatto è stato denunciato su Facebook da diversi animalisti valbormidesi. L'OSA stigmatizza l’inconcludenza del “depopolamento” in atto da parte di Regioni e Commissariato alla PSA: "Invece di combattere l’epidemia favorisce la mobilità dei branchi, l’aumento dei reciproci contatti e quindi la potenziale propagazione; e ciò invece di puntare sul confinamento con recinzioni efficaci delle zone già infette e sulla sterilizzazione con vaccini specie-specifici per ridurre stabilmente le popolazioni".

"Invitiamo gli animalisti a sottoscrivere la petizione che ha attivato su change-org, contro l’uso di gabbie recinti per catturare ed uccidere i cinghiali (CLICCA QUI)".

https://www.change.org/p/eliminare-le-gabbie-per-catturare-e-uccidere-cinghiali