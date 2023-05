Cade un grosso pino marittino ai giardini del Prolungamento: a due passi dall'area giochi dei bimbi a Savona (FOTO)

Nel corso della notte un grosso pino marittimo, di alcuni metri di altezza, è caduto ai giardini del Prolungamento, a Savona, pochi metri dall'area giochi dei bambini.

Per fortuna il crollo della grossa pianta è avvenuto nelle ore notturne, quando non c'era nessuno ai giardini.

Si pensa ad un cedimento delle radici, ma saranno i sopralluoghi dei tecnici di Ata a spiegare il motivo della caduta della pianta. Sul posto sono giunti in mattinata anche i vigili del fuoco.

Per ora l'area è stata delimitata e il pino dovrà essere rimosso.

Sul posto é arrivato l'agronomo di Ata e ci sarà un sopralluogo dell'assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi.

"Il pino sembra in buone condizioni ma stiamo cercando di capire il motivo della caduta - dice Parodi - le radici a prima vista sembrerebbero buone ma sarà l'acronimo di Ata a fare le verifiche tecniche e capire se la pianta avesse dei problemi, ad esempio qualche malattia. Per fortuna é avvenuto nella notte e non ci sono stati danni a persone".

"Mi viene in mente il modo differente con cui la nostra amministrazione aveva gestito il problema della sicurezza degli alberi in Corso Tardy & Benech. Auspicherei che il nostro sindaco giocasse di meno con i colori e pensasse maggiormente ai reali problemi della città" ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia Massimo Arecco.

Il gruppo consiliare della Lega ha già annunciato che intende presentare un'interpellanza sullo stato del verde in città.