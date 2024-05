Ottava asta delle Stelle per la Ghirotti con Badelj, Yepes, Elia e il nuotatore Deplano

Ottavo appuntamento con l’Asta benefica delle Stelle nello Sport del 2024, realizzata nell’ambito del progetto che sotto l’egida di Regione Liguria e Comune di Genova valorizza lo Sport della Liguria.

Su Memorabid, prima casa d’aste in Europa ad essere dedicata esclusivamente ai memorabilia sportivi, vengono battuti per tutto l’anno cimeli speciali del calcio nazionale e di numerosi campioni azzurri di varie discipline sportive.

Il mondo del Calcio continua a proporsi con generosità per la buona causa, così come la Genova Nuoto MySport coi cimeli del Nico Sapio

Il Genoa mette a disposizione la maglia autografata del capitano Milan Badelj, una fascia conquistata per gli anni di militanza e dedizione alla causa rossoblù, e per l’elegante carisma con cui ricopre il ruolo di guida sia nello spogliatoio che, soprattutto, in campo. Oggi 35 anni, è approdato sotto la Lanterna da vicecampione del Mondo in pectore con la Croazia, dalla Lazio, nell’ormai lontano 2019, e da allora lui e il club più Antico d’Italia si sono scelti a vicenda nella cattiva e nella sempre più spesso buonissima sorte numerose volte. Tra i protagonisti della promozione dello scorso anno, si è confermato pedina imprescindibile nello scacchiere di mister Gilardino.

La Sampdoria a fronte di un mediano che ha lasciato coi suoi tacchetti un importante solco dietro di sé, schiera invece un ragazzo con tanta strada e un futuro importante davanti a sé, Gerard Yepes: catalano di Barcellona, dinamico e tecnico, dalla cantera Espanyol è sbarcato e si è messo in mostra alle giovanili blucerchiate, ha collezionato una decina di presenze e quest’anno in cadetteria ha mostrato di meritare tutta la fiducia accordatagli da Pirlo, titolare irremovibile è cresciuto moltissimo nel corso della stagione diventando una delle chiavi d’innesco della corsa ai Playoff.

Lo Spezia Calcio mette a disposizione la divisa da gara autografata di Salvatore Elia, promettente 24 anne di Prato cresciuto nella fertile Primavera dell’Atalanta, messosi in mostra in giro per l’Italia con una serie di prestiti. Gli Aquilotti gli hanno proposto quest’anno di nidificare in pianta più stabile presso di loro ed è accorso a prestare la versatilità e la generosità che lo caratterizzano, ora momentaneamente devolute pure alla causa benefica, dopo una stagione a coprire la fascia destra con munifico entusiasmo. Nella speranza che si riveli nomen-omen in questa complessa stagione per i Bianchi del Golfo dei Poeti.

Dal Nuoto, dalla MySport e dai cimeli del 49° Nico Sapio arriva la cuffia di Leonardo Deplano, specialista nelle distanze brevi dello Stile Libero e vincitore di tre medaglie, una per metallo, oro, argento e bronzo nelle staffette ai mondiali in vasca corta di Abu Dhabi 2021. Deplano ha appena staccato il biglietto per Parigi 2024.

L’Asta, con il patrocinio di Coni, CIP, Sport e Salute e Ussi, sostiene le attività della Fondazione Gigi Ghirotti ETS, impegnata nelle cure e nel supporto alle famiglie con malati terminali o di SLA. I prossimi lotti saranno battuti sino alle 20.53 di martedì prossimo 7 maggio.