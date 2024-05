L’albenganese Miriam Masala canta a Verona ad “Arena di pace”: l’evento è con papa Francesco

Finalmente possiamo dirlo! Siamo onorati di far parte dell'evento ‘Arena di pace’ con papa Francesco che si terrà all'Arena di Verona il 18 maggio”: lo ha annunciato ieri (8 maggio) la cantante albenganese Miriam Masala sul suo profilo Facebook.

Sabato 18 maggio 2024, infatti, papa Francesco sarà a Verona e prenderà parte all’Arena di Pace 2024, dove incontrerà e dialogherà con varie realtà della società civile, dell’associazionismo e dei movimenti popolari presenti in Italia. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1.

La cantante canterà in coppia con il suo compagno artistico Foresta. “Ci esibiremo con un mashup creato appositamente per questa giornata. Siamo felicissimi”.

Miriam, originaria di Albenga è conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nell'anno 2013. La partecipazione alla trasmissione è stata la molla che l'ha spinta a credere nelle sue potenzialità artistiche. Giuseppe Foresta, in arte solo Foresta, è invece un produttore e songwriter che ha lavorato in vari Paesi del mondo. Dal loro incontro, nel 2017, i due artisti sono diventati inseparabili.