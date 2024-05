Meteo, si va verso l'estate a piccoli passi

Ancora per qualche giorno vivremo sotto l'influenza di una area depressionaria che però attiverà solo instabilità locale. Temperature in temporaneo lieve calo tra sabato e domenica, poi da inizio settimana la situazione dovrebbe volgere ad una stabilità più duratura.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 31 maggio

Al mattino sereno o poco nuvoloso su Piemonte e Val d'Aosta, nuvoloso ma in miglioramento su Liguria di Levante. Nel pomeriggio più copertura su Alpi settentrionali e Liguria occidentale al confine con la Francia, dove potranno essere presenti locali rovesci o temporali. Rovesci o temporali isolati saranno possibili anche sulle pianure e sulle alture delle Liguria orientale.

Temperature in leggero calo nelle massime, che saranno generalmente comprese tra 20 e 22°C, con punte fino 23/24°. Venti forti di Foehn sulle Alpi nordoccidentali. Qualche raffica settentrionale su pianure al mattino, ma poi il vento tenderà a calmarsi già dal pomeriggio.

Sabato 1 e domenica 2 giugno.

Ancora condizioni influenzate da correnti cicloniche in quota all'inizio dell'estate meteorologica, che manterranno attiva la formazione di instabilità pomeridiana sui rilievi alpini. Sabato principalmente su Alpi occidentali, mentre domenica potrebbero essere presenti rovesci isolati anche sulle pianure. Per il resto il cielo si presenterà per lo più sereno o poco nuvoloso domani, mentre irregolarmente nuvoloso domenica.

Le temperature subiranno un leggero calo per aria più fresca atlantica, tuttavia gli effetti saranno più percepibili sulle montagne, mentre in pianura le massime saranno stazionarie o in leggero aumento, fino diffusamente 23/24°C e punte di 25/26°C. Le minime saranno stazionarie o in lieve calo solo domani mattina e comprese tra 12 e 16°C.

Venti in generale assenti o deboli variabili, tendenti a meridionali domani su basso Piemonte e Liguria.

Da lunedì 3 giugno

Ancora residui della circolazione ciclonica ad inizio settimana, poi gradualmente andremo verso un periodo più estivo.

