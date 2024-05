Insulti al sindaco sui social, ora le scuse: mille euro per realizzare il murales di Falcone e Borsellino alle scuole

"Le critiche - commenta il sindaco Giancarlo Canepa - anche quelle più dure, vanno sempre accettate e devono essere viste come possibile spunto di riflessione, come stimolo per cercare di migliorarsi. Ma gli insulti, soprattutto quelli personali, non sono tollerabili. I social danno la possibilità a tutti di esprimersi, ognuno può liberamente esprimere la sua opinione su ogni cosa anche, come spesso capita, su argomenti e situazioni che non si conoscono o, come in questo caso, su fatti che avvengono in paesi che neppure si frequentano".

"La libertà di pensiero è sacrosanta, la libertà di insultare no - continua - Il rispetto per il prossimo è un valore importante che dobbiamo insegnare ai nostri figli. Per questo ho voluto che l’indennizzo fosse integralmente devoluto per contribuire economicamente alla realizzazione di un progetto finalizzato ad insegnare ai ragazzi delle nostre scuole il concetto della legalità e il rispetto per le istituzioni celebrando l’immagine iconica di due persone che hanno sacrificato la loro vita per lo Stato e per la giustizia".