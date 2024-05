Borghetto S. Spirito, sull’edificio della scuola Varatella un grande murales dedicato a Falcone e Borsellino

Un grande murales firmato dall’associazione liberale Amici di Lucartigiano no profit per ricordare Falcone e Borsellino sarà realizzato nei prossimi giorni a Borghetto Santo Spirito.

Dal 15 al 21 maggio, 13 artisti decoratori provenienti da tutta Italia, parte di Amici di Lucartigiano, saranno a Borghetto S. Spirito per realizzare la grande opera d’arte, che verrà inaugurata il 21 maggio mattina, dedicata ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che nel 1992 persero la vita lasciando un segno indelebile nella storia per la loro lotta alla mafia.

L’opera di 5x8 metri sarà realizzata sull’edificio scolastico della città, su iniziativa di Paola Cristiani, assistant director del “Capitolo Bni Maestrale” di Borghetto S. Spirito, organizzazione a livello nazionale e internazionale che permette di mettere in relazione imprenditori, professionisti e artigiani che si aiutano reciprocamente e collaborano insieme al fine di aumentare il proprio giro d'affari grazie al Givers Gain® (chi dà riceve).

“L’iniziativa è possibile grazie alla fattiva collaborazione con il Comune di Borghetto S.S. e il sindaco Giancarlo Canepa, del preside della scuola elementare e media Varatella Andrea Rossato e della responsabile della Liguria per la provincia di Savona del movimento libero Business Voices Simona Degola – spiega Paola Cristiani -. Abbiamo iniziato così un percorso sulla legalità, giustizia e libertà insieme ad Amici di Lucartigiano, guidata da Pietro Di Stefano, che organizza un massimo di due eventi all’anno in cui vengono realizzati a mano, con l’ausilio della spatola, dei murales che rappresentano Falcone e Borsellino sugli edifici scolastici. Continueremo la collaborazione tra Bni e l’associazione per creare futuri progetti insieme”.

Il progetto è nato perché i Capitoli Bni Italia integrano anche un movimento liberale di restituzione al territorio, Business Voices, che parte dalla consapevolezza che la comunità imprenditoriale locale possa e debba giocare un ruolo sociale per ispirare i bambini e i ragazzi che saranno i professionisti e gli imprenditori di domani aiutandoli a crescere con una mentalità collaborativa e relazionale. Nel caso specifico, il capitolo Bni Maestrale si è messo a disposizione insieme all’associazione Amici di Lucartigiano per la realizzazione del murales a Borghetto Santo Spirito. “È un bel segnale da dare alla città – spiega Paola Cristiani - anche perché il murales sarà visibilissimo dalla strada, tra l’altro molto frequentata, e a chi passa davanti alla scuola, così che possa stimolare delle riflessioni in chi lo vede una volta sola o quotidianamente. Nel frattempo – conclude Paola Cristiani - sono in corso incontri con imprenditori locali membri del capitolo Bni Maestrale, volti ad affrontare con gli alunni i temi della giustizia, libertà e legalità”.

“Uno dei doveri principali in capo a chi ricopre incarichi istituzionali è quello di offrire esempi positivi, soprattutto ai ragazzi, per incoraggiare lo sviluppo di comportamenti positivi e il rifiuto di comportamenti illegali o antisociali”, commenta il sindaco Giancarlo Canepa .

“Parlando di legalità è difficile trovare un esempio migliore di quello legato a Falcone e Borsellino, per questo motivo abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di realizzare un grande murales dedicato a loro su una facciata del plesso scolastico comunale – aggiunge -. Un’immagine simbolica molto forte che speriamo possa essere di esempio in primis per i nostri studenti, ma anche per tutti noi”.

“Un ringraziamento sentito all’assessore alla Pubblica Istruzione Celeste Lo Presti, agli uffici comunali, all’istituto comprensivo Val Varatella, a Bni, a Business Voices, a Pietro di Stefano dell’associazione Amici di Lucartigiano e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa importante iniziativa”, conclude il primo cittadino di Borghetto S.S..

“L’associazione Amici di Lucartigiano è nata per gestire numerose altre iniziative benefiche, a cui si è aggiunto il meraviglioso progetto legato a Falcone e Borsellino – spiega Pietro Di Stefano di Amici di Lucartigiano -. Con le nostre opere vogliamo dare un messaggio di giustizia, libertà e legalità ai bambini delle scuole. Quello di Borghetto è il quarto murales dedicato ai due magistrati che realizziamo in Italia. Il primo nacque ad Ascoli Piceno ed ebbe un successo enorme, tanto da quel momento continuano a chiamarci in diverse città italiane”.

All’inaugurazione, che si terrà nella mattinata del 21 maggio, saranno presenti, oltre alle autorità locali e regionali e rappresentanze delle forze dell’ordine, anche gli alunni delle elementari e delle medie della scuola Varatella di Borghetto, a cui è indirizzata e dedicata questa opera. I bambini avranno la possibilità, con i loro colori, di disegnare la loro manina in un’area dedicata della scuola e “firmare” con il loro nome e la data, in modo che non si perda memoria nel tempo di chi, il giorno in cui quest’opera così importante viene svelata, era presente per omaggiare due grandi e indimenticabili magistrati italiani.