"Special Football 2024" ad Albenga, Riccardo Tomatis: "E' importante continuare a sostenere queste attività"

Un altro grande evento sportivo sta per approdare ad Albenga questo week end. Si tratta delle finali di "Special Football 2024", in merito alle quali afferma il candidato sindaco Riccardo Tomatis commenta: "Siamo molto felici di questo e saremo sicuramente sui campi a fare il tifo per i ragazzi e, domenica per premiare i vincitori".

"Voglio complimentarmi con tutti gli organizzatori di questa iniziativa e con quanti di dedicano con passione allo sport. Sport è gioia, divertimento, rispetto delle regole, condivisione e inclusività. È importante continuare a sostenere queste attività", conclude Tomatis.