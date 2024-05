Riccardo Tomatis: "Albenga è un gioiello di arte, storia e cultura, vogliamo valorizzare questo tesoro per le generazioni future"

Prosegue l'esposizione del programma elettorale del candidato sindaco Riccardo Tomatis. In tema di patrimonio culturale afferma: "Albenga è un gioiello di arte, storia e cultura: vogliamo preservare e valorizzare questo tesoro per le generazioni future. Negli anni abbiamo lavorato instancabilmente per portare avanti progetti di valorizzazione in collaborazione con enti sovracomunali, associazioni locali ed altre istituzioni".

"Grazie alla stretta collaborazione tra la Fondazione Oddi, la Diocesi di Albenga-Imperia ed il comune, abbiamo raggiunto importanti traguardi nel valorizzare il cammino di San Martino e rendere il nostro territorio ancora più speciale. Non ci fermiamo. Il riallestimento del Museo Navale ed il progetto per il secondo lotto sono solo una parte del nostro impegno per garantire che il nostro patrimonio marittimo sia adeguatamente celebrato e preservato. Vogliamo confermare e far crescere gli eventi culturali già in atto, come "Albenga Racconta" ed il "Festival del Jazz", oltre a promuovere visite guidate per far conoscere i nostri tesori locali in collaborazione con il FAI ed altre associazioni del territorio".

"Non è tutto. Abbiamo in programma una serie di iniziative ambiziose: migliorare l'accessibilità ai siti culturali, archeologici e museali, abbattendo le barriere architettoniche; realizzare un Museo unico della Città, trasformando la mostra "Magiche Trasparenze"; restaurare Palazzo Vecchio e riaprire la Loggia del Popolo; potenziare il Museo Navale, il Fortino di piazza Europa e far conoscere sempre più i nostri siti archeologici, incluso il progetto della via Iulia Augusta; collaborare con l'Università di Genova per valorizzare il ruolo di Albenga nel contesto storico-letterario del Medioevo; promuovere iniziative per il recupero dei luoghi caratteristici delle frazioni e del territorio comunale, per scoprire antiche tradizioni e storie che arricchiscono il nostro patrimonio culturale".

"Inoltre, vogliamo rafforzare i legami con le nostre città gemellate, Carloforte e Villalba, attraverso nuove iniziative culturali e di scambio. Il nostro impegno per la cultura è forte e determinato. Continueremo a lavorare per proteggere e promuovere il ricco patrimonio di Albenga, perché la cultura è la nostra identità e il nostro futuro", conclude Tomatis.