La UCI mountain bike World Cup entra nel vivo, a Pietra si respira aria di sport internazionale (FOTO)

A Pietra Ligure entra sempre più nel vivo la UCI mountain bike World Cup. Le vie della città sono ormai un melting pot di appassionati, addetti ai lavori e ovviamente di protagonisti di un evento capace di attirare a "casa nostra" il gotha mondiale dell'enduro.

L'atmosfera è quella delle grandi occasioni, lo si percepisce dalle presenze nei vari stand e soprattutto dalla partecipazione alla conferenza stampa ufficiale dell'evento: la sala consiliare di Palazzo Golli diventa punto d'incontro tra giornalisti provenienti da tutto il mondo e i campioni più attesi delle diverse discipline.

Impressioni sulle tattiche di gara e sui vari percorsi si susseguono, osservati speciali sono i protagonisti più attesi: da Fabian Rabsteiner e Nicolas Samparisi, alfieri italiani di nuovo a confronto dopo il duello nella tappa di Nové Město na Moravě (Rep. Ceca), fino al plurititolato Richie Rude (Usa) con il canadese Jesse Melamed e il polacco Slawomir Lukasic pronti a insidiarlo. Spazio anche per le ragazze tra le quali la britannica Bex Baraona, leader della Coppa del Mondo Enduro, e la francese Isabeau Courdourier. Con loro la "nostra" Gloria Scarsi, biker ingauna con un passato su strada e tanti amici tifosi pronti a supportarla tra i saliscendi della Finale Outdoor Region.

A proposito di Finale Outdoor Region: la tre giorni pietrese ha fatto definitivamente cadere anche l'ormai vetusto sciovinismo di paese, spesso e volentieri vera e propria palla al piede nello sviluppo turistico e non del territorio. Il risultato in termini di visibilità (e più tangibilmente a livello di presenze) portato a casa grazie ad un evento del genere non sarebbe stato possibile se non con una lungimirante collaborazione tra le diverse realtà locali.

Per i bilanci di fine manifestazione c'è però ancora tempo, adesso la vetrina è tutta per le giornate di gara che culmineranno nel finalese con la UCI Cross - Country Marathon World Cup.