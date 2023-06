Scomparso il "re dei cocktail" Dom Costa, fondò il Liquid ad Alassio, Balzola: “Una grandissima perdita”

Alassio e il mondo dei cocktail bar in lutto per la scomparsa di Dom Costa, personalità assoluta nell’ambito del mixology, un professionista a tutto tondo, tra i bartender italiani più famosi al mondo, vincitore di numerosi premi, brand ambassador dei più grandi marchi di distillati del settore.

“Dom Costa era una delle figure di spicco nell'industria della miscelazione in Italia - afferma Carlomaria Balzola, presidente Fipe Confcommercio e titolare della Pasticceria Balzola di Alassio -. "Era conosciuto come uno dei massimi esperti nel campo".

“Aveva aperto locali di grande successo ad Alassio, come lo Zanzibar e il Liquid ma, negli ultimi anni, si era dedicato esclusivamente alla presentazione di eventi nel settore della miscelazione ed era diventato uno dei massimi esponenti a livello italiano”, prosegue Balzola.

Domenico Costanzo, questo il suo nome all’anagrafe, era nato a Vibo Valentia in Calabria nel 1960 e cresciuto a Torino. Fin da giovanissimo aveva iniziato a viaggiare per il mondo a bordo di navi da crociera come barman, esperienza che gli aveva permesso di visitare tutto il mondo, con la possibilità di preparare drink a persone comuni e personaggi famosi, sempre con lo stesso stile. Poi il ritorno in Italia, ad Alassio più precisamente, dove nel 2003 fonda il cocktail bar Liquid. Successivamente, assume incarichi di rilievo, come consulente e brand ambassador per aziende di distillati italiane e straniere. Dom Costa è stato tra i fondatori di bartender.it con Luca Pirola, Ago Perrone e Dario Comini, una delle colonne portanti del primo web magazine italiano dedicato alla mixology e al bartending internazionale, oltre ad essere fondamentale anche nell’organizzazione degli eventi messi in pista sul mondo del beverage, dove spesso saliva sul palco per presentare, grazie alla sua innata simpatia e capacità di coinvolgere il pubblico.

Tutte le sue conoscenze in ambito mixology sono raccolte nel volume “Drinkzionario”, un manuale per bartender, neofiti ed esperti, con un glossario dei termini in uso a livello internazionale, che include anche le origini dei cocktail più famosi al mondo e i protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nel campo della mixology.

"È una grande, grandissima perdita, anche perché era un personaggio davvero istrionico che portava con orgoglio la sua terra in giro per il mondo, davvero una persona di una competenza straordinaria”, conclude Balzola.