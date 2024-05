Savona: a Palazzo Nervi la proiezione di “Pubblica”, la docuserie dedicata alla comunicazione e informazione pubblica digitale

Sarà proprio la Provincia di Savona, che da inizio anno ha deciso di potenziare la propria comunicazione e informazione pubblica digitale, ad ospitare, per la prima volta in Liguria, la proiezione di “Pubblica”, la docuserie italiana prodotta da PA Social in collaborazione con Fondazione Italia Digitale, Binario F, Meta, realizzata da Edera Rivista.

Conscia di quanto i socialmedia giochino oggi un ruolo indispensabile e strategico nella Pubblica Amministrazione, per avvicinarle il più possibile alle esigenze dell’utenza in una relazione di fiducia e ascolto reciproci utile a monitorare il proprio livello di efficacia e gradimento, intende avviare con tutti i Comuni savonesi e con tutti gli Enti territoriali potenzialmente interessati un percorso di aggiornamento, allineamento e condivisione delle proprie esperienze in campo.

Ministeri, Regioni, Comuni, Aziende Sanitarie, Musei, Parchi, Camere di Commercio, Università, Scuole, Utilities e Aziende di Servizio Pubblico, Enti Statali e Locali, hanno partecipato al racconto delle loro buone pratiche. Tra le tematiche trattate servizi digitali e competenze, il percorso di riforma della legge 150 del 2000, il metaverso, i social network, le chat, l’intelligenza artificiale e le buone pratiche per rendere sempre più popolare il digitale.

Dai servizi digitali alle competenze; saper stare dove sono i cittadini: i social network; in chat con la Pubblica amministrazione: questi i temi su cui, al termine della visione, con il supporto e la testimonianza di esperti del settore, Amministratori, Funzionari e addetti ai lavori potranno confrontarsi e condividere buone pratiche, nuove professionalità e soluzioni tecnologiche alla portata di tutti.

Appuntamento fissato per giovedi 16 maggio, alle ore 14.30 nella sede della Provincia di Savona (Sala del Consiglio di Palazzo Nervi, via Sormano 12).

Per informazioni: 0198313221; comunicazione@provincia.savona.it

ISCRIZIONI APERTE al link: https://www.provincia.savona.it/evento/2024/pubblica-pasocial-16-maggio/iscrizione

L’evento sarà fruibile sia presenza che online Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili.

Per la visione del trailer: https://youtu.be/VVn05QaWqto?si=j85XAUtb454PPWvt