Savona, nella veglia di Pentecoste il "mandato" ai responsabili diocesani

Al termine sarà conferito il mandato ai nuovi responsabili delle aree pastorali (don Alessio Allori per Annuncio e Formazione Cristiana, Monica Siri per Fragilità e Cura, don Angelo Magnano per Cultura e Bellezza, don Camillo Podda per Opere Diocesane e Beni Economici), ai vicari foranei (a Levante don Silvester Soosai, a Ponente don Giuseppe Militello, per Savona don Magnano, per la vicaria di Vado don Adolfo Macchioli) e ai coordinatori delle zone pastorali (don Giuseppe Marino per Cogoleto, don Claudio Doglio per Varazze, don Germano Grazzini per Albisole e Stelle, don Mario Moretti per Savona centro e Villetta-Valloria, don Giovanni Margara per Savona Villapiana-Lavagnola-Santuario, don Giuseppe Noberasco per Savona Oltreletimbro, don Allori per Valleggia-Quiliano-Zinola, don Macchioli per Vado-Bergeggi, don Danilo Grillo per Spotorno-Noli, don Selvaraj Devasahayam per il Finalese).