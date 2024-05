Mettono in vendita sigarette elettroniche senza licenza: sospesa autorizzazione a due mini market

Sospesa l'autorizzazione commerciale a due mini market nel centro di di Finale Marina.

La misura è stata decisa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in seguito ad attività di verifica da parte della Polizia Locale della Città rivierasca, in quanto i due negozi hanno messo in vendita prodotti da fumo, senza essere in possesso della relativa licenza ministeriale.

Ad operare il Nucleo di Tutela del Consumatore della Polizia Locale associata Finale Ligure/Loano, con il supporto dell'unità cinofila, che all'interno dei locali posti nella centralissima Via Pertica in un caso e in Via Colombo, nell'altro, hanno rinvenuto sigarette elettroniche, essenze ed altri prodotti per fumare, perlopiù introdotti in maniera illegale nel territorio dello Stato, e comunque privi delle indicazioni di utilizzo in lingua italiana.

Gli uomini della Polizia Locale, dopo il sequestro del materiale, hanno trasmesso gli esiti dei controlli all'Agenzia Dogane e Monopoli che ha emesso i provvedimenti di chiusura - di venti giorni in un caso e di cinque nell'altro - provvedimenti che, in caso di inosservanza, prevedono anche una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.