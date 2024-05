Elezioni '24. Niente "Bandiera Blu" ad Albenga, Riccardo Tomatis: "Serve un depuratore: lo ricordiamo a chi votò contro"

"Volevo condividere la mia meraviglia per le ellissi mirabolanti che vengono proposte quotidianamente dai nostri avversari. Da ieri facciamo un po' di 'debunking', come dicono i tecnici, cioè scopriamo le balle più fantasmagoriche". Lo afferma il candidato sindaco per Albenga, Riccardo Tomatis.

"È divertente che si parli di Bandiera Blu (e la s'invochi, accusando la nostra Amministrazione d'incapacità) quando uno dei requisiti necessari è un depuratore che tratti il 100% delle acque reflue, proprio il risultato che stiamo già realizzando in queste settimane - afferma Tomatis - E che si accusi l'Amministrazione in carica di 'fare i conti senza l'oste' in relazione a supposti tre (in realtà due) milioni ancora necessari e definiti 'mancanti' che, in realtà, sappiamo esattamente come reperire con fondi appositi, già stanziati in bilancio e che non peseranno sulle tasche delle cittadine e dei cittadini".

"E tutto questo - continua il candidato - detto da chi votò contro il depuratore, in prima persona: e niente depuratore, niente bandiera blu, abbiamo detto".