Anche nel savonese imperversa la truffa via WhatsApp

Arriva un messaggio sul cellulare che invita il presunto papà a mandare un messaggio sul nuovo numero. Che cosa succede dopo? I truffatori sostengono di aver bisogno di denaro per riparare il telefono o per affrontare un’emergenza improvvisa e procedono a chiedere le credenziali del conto corrente.

La prima cosa da fare, è il consiglio della polizia postale, è non chiamare numeri sospetti, non cliccare link di cui non siamo perfettamente consapevoli e ignorare il messaggio. Se siete una papà, nel dubbio fate prima una chiamata di verifica al numero di vostro figlio. Ultima cosa: mai mandare dati sensibili sulle chat.

“A me è già successo un paio di volte. Ovviamente ho bloccato tutto”, scrive un utente sui social. E anche: “Anche a me è arrivato, ho chiamato subito i miei figli che mi hanno assicurato che non erano loro“, “Ad un’amica di famiglia è arrivato questo messaggio non molto tempo fa. Si è girata e ha chiesto al figlio: cosa sarebbe successo al tuo telefono??? Ad una parente, invece, è arrivata una telefonata da uno pseudo-figlio mentre, di nuovo, il figlio vero era lì accanto. Due tentativi di truffe andati male, ma davvero bisogna stare attenti!”.