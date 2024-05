Savona, via alla Strà, i residenti: "Lavori fermi per una variante d'opera che il comune non ha ancora approvato"

Con l'arrivo della ditta i residenti speravano in una riapertura della strada in tempi brevi. Alcune settimane fa, però, il cantiere si è fermato, con la rabbia dei residenti che aspettano la sistemazione di via alla Strà da anni.

"Abbiamo saputo dalla ditta che c'era una variante d'opera che il Comune deve approvare che ha fermato i lavori – dice Mimmo Bova, rappresentante dei residenti – Lo siamo venuti a spare da altri, il comune come al solito non ci ha detto niente. Ci siamo solo trovati i lavori fermi. E pensare che tempo fa avevamo invitato l'assessore ai Lavori pubblici e avevamo fatto un sopralluogo sulla strada. Abbiamo anche chiesto un incontro al sindaco, 2-3 settimane fa ma non abbiamo ancora avuto risposta".

Per ora in via alla Strà sono stati fatti dei terrazzamenti per consolidare il versante e Palazzo Sisto assicura che la variante per poter proseguire con l'intervento verrà approvata presto.