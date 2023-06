Savona, sconto del 17% sull'affitto dei locali commerciali di proprietà del Comune

Sconto del 17% sugli affitti dei negozi di proprietà del Comune di Savona. La delibera è stata approvata questa mattina dalla giunta Russo e mira a dare un sostegno al commercio con la riduzione temporanea dei canoni, anche se solo per il 2023. Nelle scorse settimane l'amministrazione Russo aveva approvato una variazione di bilancio, poi passata in consiglio, per stanziare 59mila euro a copertura di questa misura. “A dicembre abbiamo già congelato l'aumento Istat – spiega l'assessore al Bilancio Silvio Auxilia – e recentemente sono state reperite le risorse per questa riduzione temporanea sui canoni d'affitto che sarà retroattiva dal mese di gennaio”.

Una decisione presa per sostenere le attività commerciali che attraversano ormai anni di crisi, a partire da quella del covid, che ha portato alla chiusura di varie attività, e per le quali i canoni d'affitto, soprattutto in zone centrali hanno valori molto alti. Ad esempio uno dei locali di proprietà del Comune in corso Italia ha un canone d'affitto che supera i 40 mila euro l'anno.

“Prima il covid, poi il caro energia e i rincari dovuto alla guerra in Ucraina pesano su tutti, sulle famiglie e sulle attività commerciali – spiega la vicesindaco Elisa Di Padova – con questa misura intendiamo dare, nel nostro piccolo, un aiuto agli affittuari di locali commerciali di proprietà del Comune e incentivare i privati che sono proprietari di negozi sfitti a rivedere i loro canoni”.