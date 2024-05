Reputazione aziendale: quali sono i rischi più grandi per le aziende che non si affidano a un ufficio stampa

Quando “gli anziani” imprenditori narrano le loro sfide quotidiane di qualche decennio fa, molti ostacoli moderni non sono menzionati nei loro racconti. Un esempio eclatante è la facilità con cui venivano messi a tacere scandali o scivoloni aziendali. Anzi possiamo dire che per certe cose non ci si scandalizzava affatto.

Al giorno d’oggi al contrario, l’opinione pubblica è sempre più spietata: le aziende sono e mediaticamente esposte h24 e la reputazione di un'azienda può essere costruita o distrutta in pochi clic. Ogni singola azione e decisione, viene amplificata e giudicata da un pubblico sempre più desideroso di scoprire ogni giorno chi sarà il prossimo “nemico” da condannare.

Senza un ufficio stampa professionale, le aziende rischiano di non solo perdere il controllo della propria narrazione ma anche di esporre la propria immagine a gravi rischi. Oggi grazie all’esperienza sul campo di Marianna Valletta di Valletta PR Advisory esploriamo i vantaggi concreti che un ufficio stampa porta a qualsiasi entità commerciale che desidera proteggere e valorizzare la propria reputazione nel mercato globale.

Ufficio Stampa: cos’è?

Un ufficio stampa è un reparto interno od esterno di un'organizzazione, dedicato alla gestione delle relazioni con i media e il pubblico. Funziona come un ponte tra l'azienda e il mondo esterno, assicurando che l'immagine pubblica dell'azienda sia accuratamente gestita e positivamente percepita. È responsabile della diffusione di comunicazioni, notizie e informazioni rilevanti, agendo spesso sotto pressione per bilanciare trasparenza e discrezione.

La definizione di Ufficio Stampa moderno

Se facciamo riferimento alla definizione di ufficio stampa pensiamo all’'insieme di strategie e pratiche impiegate per comunicare con il pubblico e i media. La sua funzione principale è quella di promuovere l'immagine aziendale, gestire la comunicazione in momenti di crisi, informare i media sulle iniziative, i successi e, talvolta, le sfide dell'azienda. È una risorsa strategica per qualsiasi azienda che cerca di mantenere una presenza pubblica coesa e positiva.

Cosa fa un Ufficio Stampa?

Nella pratica quotidiana l'ufficio stampa cosa fa? I compiti sono molteplici: svolge un ruolo cruciale nell'elaborazione e nella distribuzione di comunicati stampa, nella gestione delle conferenze stampa, e nella risposta alle richieste dei media. Si occupa anche del monitoraggio delle pubblicazioni che riguardano l'azienda, analizzando il sentiment del pubblico e delle notizie per ottimizzare le future comunicazioni. Inoltre, può gestire le crisi, pianificando e implementando strategie che minimizzino il danno reputazionale.

Quali sono i compiti di un Ufficio Stampa?

Tra i principali compiti di un ufficio stampa ci sono la creazione di contenuti mediatici, la cura delle relazioni con giornalisti e influencer, e la preparazione del materiale informativo per la stampa. Questo dipartimento si occupa anche di preparare FAQ e kit per la stampa per assicurarsi che i messaggi chiave siano comunicati in modo efficace e coerente. La gestione delle emergenze e delle notizie potenzialmente dannose è altresì un compito fondamentale.

Quali sono le attività di un ufficio stampa?

Le attività di un ufficio stampa includono la pianificazione e l'attuazione di campagne mediatiche, la costruzione di una narrazione aziendale, e la negoziazione con i media per garantire una copertura favorevole. Questo reparto si dedica inoltre all'organizzazione di eventi mediatici, alla produzione di rapporti annuali e alla gestione di interviste, garantendo che tutte le comunicazioni rafforzino la posizione di mercato dell'azienda.

Perché le aziende dovrebbero affidarsi a un Servizio di Ufficio stampa?

Le aziende sono quotidianamente immerse nella gestione delle attività necessarie a far crescere e prosperare il business e i profitti. Spesso le relazioni con l’esterno vengono quindi trascurate non per una mancanza di volontà ma di tempo e risorse. Tuttavia, affidarsi a un servizio di ufficio stampa non è solo una questione di gestire le notizie giornaliere; è una strategia proattiva per costruire e mantenere la fiducia del pubblico e per proteggere l'azienda da false informazioni o da interpretazioni errate delle sue attività. Senza un ufficio stampa, un'azienda potrebbe trovarsi impreparata a gestire le crisi o incapace di sfruttare le opportunità mediatiche per posizionarsi favorevolmente nel suo settore.

Il servizio di Ufficio Stampa di Valletta PR Advisory per il settore legale

Dal 2009, Valletta PR Advisory ha sviluppato una profonda competenza nel servizio di ufficio stampa e comunicazione per gli studi legali e tributari. La loro specializzazione permette di offrire un supporto mirato che abbraccia tanto le decisioni strategiche quanto la gestione quotidiana delle attività operative, proponendo soluzioni su misura per le esigenze specifiche di ogni studio professionale.

Nel contesto competitivo dei servizi legali, le pubbliche relazioni emergono come strumenti fondamentali per distinguere un marchio, migliorarne la visibilità e consolidarne la posizione nel mercato. La loro vasta rete di contatti nei media e la profonda conoscenza del settore legale conferiscono a Valletta PR Advisory un vantaggio unico nell'arte di presentare sentenze, gestire annunci di operazioni straordinarie e comunicare novità significative relative agli studi, nonché valorizzare la competenza dei professionisti e delle practice dello Studio.