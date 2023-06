Finale, aggiudicato l'appalto integrato per il nuovo Polo dell'Infanzia

È stato affidato alla Edilcantieri Srl di Imperia l'appalto integrato per i lavori circa la costruzione della nuova ala della scuola di via Brunenghi che, coi circa 750 metri quadrati divisi su due livelli, andrà ad accogliere asilo nido e scuola materna costituendo così un unico Polo dell'Infanzia.

Il tutto con un quadro economico da circa 2 milioni di euro finanziati attraverso il Pnrr.

"Un ulteriore passo avanti per avvicinarci alla concretizzazione di una promessa del 2019 - comunica il vicesindaco Andrea Guzzi - resa possibile grazie a un progetto in cui abbiamo creduto da subito e che fortunatamente era già avviato dall’Amministrazione ed è riuscito ad essere finanziato dai fondi del Pnrr. Questo evidenzia ancora una volta l’importanza di avere pronti “progetti nel cassetto"".

"La prossima scadenza (salvo proroga del Governo) è novembre 2023, momento in cui i progettisti aggiudicatari dell’appalto dovranno consegnare il progetto esecutivo e la ditta vincitrice avviare il cantiere" aggiunge Guzzi.

"I prossimi mesi saranno necessari quindi per completare il progetto - prosegue - confrontarsi con la Direzione Didattica (sempre aggiornata sull’evoluzione di questa importante iniziativa) sia per quanto riguarda i dettagli progettuali sia per quanto riguarda la fase di cantiere (molto delicata)".

"L’opera pubblica, necessaria e utile a soddisfare una primaria esigenza e a razionalizzare gli spazi dei nostri contenitori scolastici, avrà una durata lavori di quasi 2 anni e ci permetterà anche di portare avanti un’ulteriore idea che è quella di avere in un prossimo futuro gli spazi necessari per allargare le Elementari e avere una mensa scolastica interna. Ma questo fa parte di un altro capitolo di cui avremo tempo di parlare in seguito. Un grande lavoro da parte degli uffici tecnici comunali ai quali va un doveroso plauso" chiosa Guzzi.