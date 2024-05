Diocesi Savona-Noli, i ministri della comunione in pellegrinaggio al santuario della Guardia di Ceranesi

"I ministri della comunione sono la premura della Chiesa, affinché le persone che non possono essere presenti all’assemblea eucaristica, per l’età avanzata o la malattia, ricevano Gesù - conclude - Lui è ciò che ci fa vivere e che ci dà speranza. Per essere sempre attenti e pronti in questo importante compito salvaguardiamo la vita di preghiera".