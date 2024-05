Iseo: successo la serata di cena e premiazione del concorso “Un Fiore nel Piatto”, gemellato con il Festival Nazionale della Cucina con i fiori di Alassio.

Prosegue con interesse e successo crescente il gemellaggio gastronomico fra il Festival Nazionale della cucina con i fiori ideato e diretto dal giornalista Claudio Porchia con il concorso "Un fiore nel piatto" ideato e organizzato da Loretta Tabarini.

La serata di cena e premiazione del concorso “Un Fiore nel Piatto” organizzata da Loretta Tabarini, presidente di PromAzioni 360, è stata un successo indiscusso. Oltre 100 i partecipanti all’evento che si è svolto nella sala ristorante della scuola professionale Zanardelli di Clusane di Iseo, che ha offerto un'atmosfera elegante e raffinata, perfetta per l'occasione grazie anche al servizio di sala e cucina svolto dagli studenti in forma impeccabile.

Insieme a Loretta Tabarini ed al giornalista Claudio Porchia in veste di presentatore della serata, sono stai presenti l’assessore Massimo Maugeri della Comunità Montana della Valcamonica, l’assessore Maria Angela Premoli del Comune di Iseo e Debora Bordiga e Marco Pardo per l’Istituto regionale di formazione professionale Zanardelli, rispettivamente direttrice provinciale e Direttore Generale dell’ente.

Presenti alla cerimonia anche la maggior parte dei 20 ristoranti ammessi alla fase finale, una consistente rappresentanza degli sponsor, in particolare le cantine e diversi giornalisti.

Il menu è stato curato nei minimi dettagli e ha proposto i piatti raffinati e gustosi, vincitori del concorso “Un fiore nel piatto” e con abbinamenti a vini selezionati con grande cura.

Dopo un ricco aperitivo si è partiti con l'antipasto dello chef Emanuele Bruneo del ristorante Masa Chalet di Colere- Passo Presolana a base di Cervo, salmerino, rafano e cipollina abbinato al Forte Terra Chardonnay della cantina Le Corne, che è stato un vero trionfo di sapori.

Il primo della chef Cinzia Massa Bioristoro Cristore di Bienno, prevedeva dei Maltagliati di segale con pesto di erbe spontanee e fiori abbinato al Belmostoso bollicine della cantina Bressanelli, che è stato un vero piacere per il palato.

Il secondo dello chef Cristian Negrinotti del guelfo Negher di Riva di Solto con il fondente di pecora gigante bergamasca all'olio di nasturzio abbinato al Rossorigo igt bergamasca della tenuta Iris è stato un momento di vera bontà.

La degustazione dei formaggi, vincitori del concorso Fiormaggi, presentata da Loretta Tabarini e Attilio Cristini, ha permesso di scoprire eccellenze locali e di conoscere i migliori produttori.

Il Sorbetto di Gelatissimo con lime, menta fresca e violetta ha chiuso in maniera fresca e leggera il pasto,

preparando il palato per il dessert dello chef Attilio Bernacchini del gruppo Aglio e Oglio a base di frolla alla lavanda e composta di mele abbinato al Franciacorta Montina demi sec della cantina La Montina.

Durante la cena sono stati premiati anche i ristoranti selezionati dall’Associazione Ristoranti della Tavolozza come riconoscimento per la creatività e l'innovazione utilizzando con grande competenza i fiori eduli. Ricette uniche e gustose che sorprendono per la originalità nell’utilizzo dei fiori. Un premio che vuole premiare non solo la tecnica in cucina, ma anche capacità nel combinare ingredienti insoliti, come i fiori, per creare piatti unici e gustosi, in gradi di conquistare ed emozionare gli ospiti.

I premi, consistenti in un grembiule come segno del gemellaggio con il Festival della Cucina con i fiori di Alassio ed una interessante fornitura di campioni di prodotti realizzati con fiori eduli dall'azienda di Albenga Tastee.it, sono stati assegnati alla Vecchia Fontana di Bienno per “Lingua di manzo al bbq in salsa teriyaki alla grappa di camomilla”; al ristorante Rugantino di Bienno per il Viola Burger ed al ristorante G.Lab di Sensole per il Gyoza, Migole e Sambuco.

Il premio “Colpo al cuore” del presidente di giuria, Alessandra Baruzzi è stato attribuito al ristorante alla chef Valentina Piccaroletti della Vecchia Fontana di Bienno per “Lingua di manzo al bbq salsa teriyaki alla grappa di camomilla”

Le menzioni dell'Associazione Italiana Sommelier per i migliori abbinamenti vino/piatto hanno aggiunto un tocco di professionalità ai premiati, dimostrando l'eccellenza dei loro lavori.

Queste le menzioni attribuite per il miglior abbinamento vino/piatto

Antipasto: Cervo - salmerino - rafano e cipollina con il vino Forte terra pinot grigio bergamasca igt 2023 - cantina le Corne

Primo piatto: Effimero - maltagliati di segale con pesto con il vino: Belmostoso bollicine - cantina Bressanelli

Secondo piatto: Fondente di pecora gigante bergamasca cotto all'olio di nasturzio

vino: Rossorigo igt bergamo - cantina tenuta Iris

Dessert: Frolla alla lavanda composta di mele con il vino: Franciacorta Montina demi sec - cantina Montina

Gli sponsor hanno contribuito a rendere la serata ancora più speciale, offrendo prodotti di alta qualità e valorizzando l'evento ed a loro alla fine ha rivolto un particolare ringraziamento Loretta Tabarini, dando appuntamento per il prossimo anno per la decima edizione del concorso che continua a crescere in termini di importanza e partecipazione.

Questi gli sponsor: Agust, Cantina Bergamasca, Carmazzi, Gerard, Garden lake, Gelatissimo Darfo, La Montina, Lamperti gioielli, Le Corne, Marina, Pintnox, Rugantino, Sbalzer gioielli, Tastee.it,Tenuta Iris, Tevini liquorificio e Vini e Cucina bresciana.