Le difficoltà del commercio, nei primi tre mesi dell'anno il saldo tra aperture e nuove chiusure è di -70 imprese

Caro affitti, prezzi dell'energia sempre più alti, diffusione dell'e-commerce, sono tra le cause delle difficoltà del commercio. Le attività commerciali del savonese sentono la crisi e nei primi tre mesi dell'anno la nostra provincia è quella che ha preso più imprese commerciali, -2,7%, rispetto alle altre tre province liguri.

La vendita al dettaglio è quello in maggiore sofferenza. Nel complesso perde 2,9% delle imprese Le imprese attive nel commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati vedono un calo dell'8,4%, quelle di articoli culturali e ricreativi del 5,3%, e il commercio ambulante registra un calo del 4,6% delle imprese.

Il commercio all'ingrosso riesce a contenere un po' di più le perdite di imprese (-2%) con il commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e animali vivi che va in controtendenza e registra un incremento di imprese del 4%. Tra queste le attività all'ingorsso di vendita o di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco calano del 3,6%, degli i altri beni di consumo finale -3,8% i altri macchinari, attrezzature e forniture -3,6%.