Savona, la giunta approva la perizia di variante della Passeggiata a mare di via Nizza per fare partire i cantieri

Una variante per apportare modifiche al progetto che era diventato insostenibile dal punto di vista dei costi dei materiali per le imprese che avevano vinto il bando di gara.

La giunta di palazzo Sisto ha approvato la perizia di variante con le modifiche alla passeggiata a mare di via Nizza e che, dopo anni di attesa, permetterà di dare il via ai lavori.

Con la variante, quindi, sono state fatte alcune modifiche al progetto originario, compresi alcuni materiali. Verrà usata una diversa tecnologia per la realizzazione dei pali, che vengono previsti con trivellazione, tubo camicia e gettati con malta cementizia, invece dei pali a vite previsti a progetto; diversa tecnologia per la realizzazione dell’impalcato e per il fissaggio degli elementi di pavimentazione in legno alla sottostruttura metallica; sostituzione dell'essenza di lgno Azobe' con essenza di Massaranduba e Tatajuba e contestuale riduzione dello spessore da 4 centimetri a 2 centimetri.