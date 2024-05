Prove di carico sul ponte sulla Sp2: stop al transito dalle 8,30 alle 13 il 28 maggio

Tpl ha comunicato che il servizio di trasporto subirà due variazioni: della linea 17 in partenza da S. Bernardo alle ore 8,50 in transito a Ellera alle ore 9,12 effettuerà il passaggio sulla S.P.334 e non dalla S.P. 2; la corsa da Albisola “Prana” delle ore 11,33 per Ellera si attesterà in Piazza Fratelli Bandiera e alle ore 11,45 farà il ritorno in direzione mare.