Bomba d’acqua a Stella, cade un albero sulla Sp542: intervengono i Vigili del fuoco

Forti precipitazioni tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio nell'entroterra della Valle Erro e diversi disagi legati a un forte scroscio di pioggia. Sulla Sp 542 un albero è inoltre caduto sulla sede stradale.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 13 e immediatamente la squadra dei Vigili del fuoco di Varazze si è attivata per recarsi sul posto. Secondo le prime informazioni, non ci sono né feriti né mezzi coinvolti.

Nella mattinata, una bomba d’acqua si è abbattuta a Stella. A Santa Giustina si sono recati Protezione civile, Anas, operai del Comune, il sindaco di Stella Andrea Castellini e gli operai della Provincia stanno raggiungendo la zona. Tutta la macchina dei soccorsi si è mobilitata per cercare di ristabilire la normalità, visto che la pioggia scesa copiosamente ha destato non poche preoccupazioni.

"Quest’oggi, dopo una giornata decisamente intensa per noi e per il nostro territorio, ci tengo davvero a dire grazie a tutti i cittadini che ci hanno aiutati dal primo momento, a tutto il comparto comunale dal nostro ufficio tecnico con il supporto dei nostri operai, alla polizia municipale, alla macchina dell’AIB Protezione Civile Stella, All’Anas e alla Provincia di Savona per il celere e repentino intervento senza il quale non avremmo potuto salvaguardare la sicurezza pubblica dei nostri concittadini - ha detto il sindaco Andrea Castellini - Ringrazio l’assessore alla Protezione civile Marco D'aliesio e tutti coloro che si stanno adoperando per riuscire a risolvere questa forte criticità imprevista”.