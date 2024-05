Sassello, scontro frontale sulla Sp334 in località Badani: tre le persone coinvolte su due mezzi

Impatto frontale nel pomeriggio, intorno alle 15.45, sulla Sp334 nel comune di Sassello in località Badani in un punto oggetto in passato di lavori da parte di Anas dove la carreggiata si restringe, tra due mezzi furgonati di medie dimensioni.

Immediato è scattato l'allarme con una squadra dei Vigili del fuoco proveniente da Varazze, la polstrada per i rilievi del caso e diversi mezzi di soccorso: uno della Croce Bianca di Pontinvrea, uno della Croce Rossa di Urbe e uno della Croce Oro Mare, con l'ausilio del personale dell'automedica.

Tre le persone coinvolte che hanno necessitato delle cure dei sanitari. Una è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Paolo.