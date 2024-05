Campo solare, Tezel (Garlenda per tutti): “Arrogante la Giunta, ha deliberato con offerta inadeguata per le famiglie”

“Enza Scolieri è mamma di tre figli, impegnata in una grande attività commerciale della zona e titolare di un Bed and Breakfast, ma non demorde dalla sua vitalità e dinamismo che ha messo a disposizione della Lista Scelta Civica Garlenda per tutti. Nell’ambito del programma della lista Enza si è dedicata ai temi della scuola. La scuola è una risorsa importante per un paese, infatti, non è immaginabile Garlenda senza scuola, sarebbe un disastro inimmaginabile. Purtroppo, molti genitori sono stati costretti sia per motivi di lavoro che di offerta formativa a portare i propri figli in altre scuole”.

Lo affermano in una nota dalla lista Scelta Civica Garlenda per tutti.

“Il mio impegno sarà improntato al confronto con la dirigente scolastica, gli insegnanti, il personale ATA e con i genitori per aumentare i servizi della scuola per renderla attrattiva per le famiglie anche con investimenti in nuovi servizi – afferma Scolieri -. Siamo consapevoli che tramite il dialogo sapremo offrire un progetto serio alle istituzioni scolastiche per ottenere una considerazione che oggi è minore rispetto alle scuole di Alassio essendo nello stesso circolo didattico.

Il mio impegno sarà totalmente e specificatamente orientato verso delle nuove politiche scolastiche con più servizi per le famiglie e per fare rientrare da altri istituti alunni di Garlenda:

Conferimento di specifica delega sulla scuola ad un Consigliere Comunale per avere un interlocutore unico tra comune e istituzioni scolastiche e genitori.

Costruzione di palestra con funzione non solo scolastica in ampliamento del plesso scolastico con contestuale alienazione delle volumetrie della palestra sita borgata nuova attualmente con spazi ridotti come gli spogliatoi e i servizi, mal riscaldata e distante dalla scuola che implica l’attraversamento degli alunni della strada provinciale UNA SCELTA SBAGLIATA delle precedenti amministrazioni.

Nell’ambito della nuova palestra troverà posto una ludoteca e annesso giardino attrezzato di adeguate dimensioni per i bambini della scuola con ombreggiatura.

Effettivo diritto allo studio che comporti il ripristino del servizio scolastico a tempo pieno come in tutta Italia, anche mediante sottoscrizione di Patti Educativi di Comunità previsti dalla legge con le associazioni del terzo settore per garantire servizi extra scolastici oltre il normale orario scolastico per favorire le famiglie

Mensa a km zero con i nostri prodotti

Riattivazione del servizio Scuola bus tolto da questa amministrazione.

Acquisto buoni mensa direttamente a scuola la mattina, nell’orario di entrata degli alunni per favorire i genitori

Apertura della sezione primavera per i bambini tra i 24 e i 36 mesi d’età associato ed integrato nella scuola dell’infanzia

Pubblicità dei posti disponibili a nido di Villanova d’Albenga. Il comune di Garlenda, infatti, ha diversi posti riservati ma questo fatto e taciuto dall’amministrazione inspiegabilmente. Non si conosce graduatoria e procedura di accesso al nido

Installazione di panchine per l’attesa dei genitori fuori dal plesso scolastico.

Insegnamento della storia di Garlenda e delle sue tradizioni”.

Il candidato sindaco Luigi Tezel e Scolieri aggiungono: “Ci rammarica che la Giunta comunale proprio qualche giorno fa nel periodo in qui per legge gli organi comunali deliberano, sono per l’ordinaria amministrazione e abbia già approvato il servizio di campo solare, ipotecando la scelta di una eventuale nuova amministrazione. Troviamo, infatti, che si sia assunto un atto che poteva essere lasciato alla valutazione della nuova amministrazione. Come sempre dobbiamo rimarcare l’assoluta arroganza politica che ormai capiamo sia insita in chi pensa di essere il monarca di Garlenda, non concependo le dinamiche democratiche e il rispetto del voto dei cittadini di Garlenda.

Siamo indignati su cosa ha deciso la giunta in merito al campo solare estivo. Anzitutto il campo verrà realizzato solo per il mese di luglio e l’amministrazione concede solamente dei locali mentre tutte le spese sono a carico delle famiglie. Ci domandiamo: è così che l’amministrazione Navone intende aiutare le famiglie? A questo punto non capiamo neppure perché l’amministrazione abbia voluto deliberare su questo tema in un periodo in cui gli atti politici sono fortemente limitati dalla legge. Unica spiegazione per vendere fumo alle famiglie in campagna elettorale che si accorgeranno di dover sostenere interamente i costi del servizio solo dopo le elezioni. Un imbroglio giustificato dalle scarse risorse economiche comunali. Anche questa è una bugia, infatti, proprio in questi giorni si è affidata una consulenza in materia finanziaria a professionisti esterni per un valore di circa 10.000 euro. Sempre per il disperato capitolo dell’arroganza l’incarico non è per un mese ma per ben tre anni andando così a pregiudicare una risorsa economica di 30.000 euro tutto per una consulenza esterna avvenuta a titolo fiduciario dubitiamo fortemente che all’interno del Comune non ci siano risorse professionali per sopperire a questa consulenza d’oro.

Siamo pronti a revocare immediatamente tutti gli atti che legano le mani per tre anni ad una amministrazione nuova. Con la revoca della super consulenza investiremo queste risorse per dare servizi ai genitori che lavorano durante l’estate abbattendo i costi da sostenere. Forse l’amministrazione Navone non conosce le difficoltà logistiche ed economiche di chi per lavoro deve trovare una sistemazione qualificata e sicura per i propri figli durante tutta l’estate non solo a luglio.

La nostra lista è fortemente orientata alla valorizzazione sociale delle famiglie di Garlenda”, concludono Tezel e Scolieri.