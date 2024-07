Savona, una casa per il percorso verso l'autonomia di giovani affetti da disturbi dello spettro autistico

Un luogo sicuro, una casa dove i giovani affetti da disturbi dello spettro autistico possono sviluppare o potenziare la promozione delle autonomie domestiche e sociali rivolto.

Si chiama proprio "La casa delle autonomie" la struttura residenziale in via Ratti a Savona inaugurata pochi giorni fa.

Il progetto, dell'Associazione Associazione Autismo Savona “Guardami negli occhi”- APS, ha ottenuto il cofinanziamento previsto nel 2022 dal Ministero per le Disabilità e destinato alle Regioni per l'attuazione di iniziative dedicate alle persone con Disturbo dello Spettro Autistico (DSA).

La Regione Liguria ha ricevuto una quota di risorse pari a euro 2.550.000 complessivi per il territorio regionale dedicate in parte a interventi per la socializzazione rivolti a minori e giovani fino a 21 anni.

"Come genitore e tra i fondatori dell'associazione 16 anni fa - dichiara Roberto Besio - ho provato veramente una grande emozione nel veder realizzato un sogno che custodivamo da tempo. Ma il momento più bello per me è stato quando gli stessi ragazzi hanno parlato delle finalità del progetto con una consapevolezza e una lucidità che mi danno la certezza che sarà un successo: 'Impareremo insieme a stare da soli'... la loro frase più toccante".

I giovani saranno seguiti da una psicologa psicoterapeuta e da educatori professionali della Cooperativa Sociale Progetto Città, con l'Associazione Guardami negli occhi collabora da tempo.