Area di crisi complessa del Savonese, 15 milioni di euro dal nuovo bando regionale per le imprese

Aprirà il prossimo 23 luglio il nuovo bando dedicato all’Area di Crisi Industriale Complessa del Savonese: a disposizione vi saranno 15 milioni di euro, a valere sull’azione 1.3.3 del PR FESR 2021-2027, messi a disposizione da Regione Liguria per accompagnare gli investimenti delle imprese dei 21 comuni coinvolti, 18 dei quali in Val Bormida.

In quest'ultimo caso, la procedura consente alle micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata di richiedere un’agevolazione che combina una parte a finanziamento a tasso agevolato (1,5% annuo) a copertura del 75% dell’investimento a una parte a fondo perduto che può raggiungere fino al 25% dei costi ammissibili.

" Regione Liguria conferma il proprio impegno a salvaguardia e sviluppo dell’industrialità del savonese, con una nuova misura da 15 milioni di euro che punta a rafforzare l’attività d’impresa in relazione anche a un aumento occupazionale. Basti pensare che, l’omologo bando sulla precedente programmazione (POR FESR 2014-2020), ha portato a 252 assunzioni, più di quanto generato dal bando nazionale di Invitalia - spiega l’assessore Alessio Piana - Complessivamente, tra impegni ministeriali e regionali, sono oltre 100 i milioni destinati in questi anni al Savonese, un primato nazionale che testimonia da un lato la vitalità industriale del territorio e dall’altro l’attenzione pubblica nei riguardi di quest’area ".

Per richiedere l'agevolazione regionale l'investimento dev'essere superiore ai 200 mila euro. Sono consentite spese, anche quelle avviate a partire dal 1° luglio 2023, per: l’acquisto di suolo aziendale (max 10% delle spese), fabbricati, opere edili e impiantistiche nella misura del 50% (incluse le spese di progettazione e collaudo), acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature nuovi di fabbrica, acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze (es. licenze d’uso per piattaforme digitali, digital market, condivisione di documenti ecc.), know-how (max 20% investimento), prestazioni consulenziali (max 10% investimento), studi di fattibilità, valutazione d’impatto ambientale, certificazioni di qualità aziendale ed ambientale, interventi per l’introduzione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (es. soluzioni di digital/web marketing, siti internet, “e-business” e “e-commerce”, punto vendita digitale).