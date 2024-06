Tragedia sull'Aurelia bis ad Alassio: motociclista perde la vita

Un tragico incidente si è verificato nella notte ad Alassio, lungo l'Aurelia bis. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 4.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

La vittima del sinistro è un uomo di 45 anni che viaggiava a bordo di una moto. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in via di accertamento.

La centrale operativa del 112 ha prontamente mobilitato la Croce Rossa di Alassio, l'automedica e le forze dell'ordine. Nonostante il rapido intervento e i tentativi di rianimazione, l'uomo non ce l'ha fatta.