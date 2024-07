World Drowning Prevention Day, a Laigueglia un pomeriggio per la prevenzione degli annegamenti

Dimostrazioni sul primo soccorso in caso di annegamento e diffusione di informazioni sulla prevenzione. Laigueglia ospita, giovedì 25 luglio, alle 15 il World Drowning Prevention Day, la giornata della prevenzione dell’annegamento celebrata in tutto il mondo dall’Oms.

A promuovere l’iniziativa che si svolgerà ai Bagni Tirreno, è la FEE che quest’anno ha premiato per la seconda volta Laigueglia con la Bandiera Blu.

L’iniziativa dell’OMS segue la Risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021 e ha come obiettivo quello di evidenziare il tragico e profondo impatto dell’annegamento e quindi offrire strategie di prevenzione salvavita.

«Ogni annegamento è prevenibile. Esistono soluzioni – fanno sapere dalla Fee – Quest’anno, in Italia tutte le località balneari che hanno ricevuto il riconoscimento della Bandiera Blu, dedicheranno una giornata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti, attraverso incontri con istituzioni e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso, laboratori per i bambini». Una giornata che ha come leit motiv “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”.

Nel dettaglio l’iniziativa vuole sensibilizzare i bagnanti sul tema del salvamento, «la cui garanzia è criterio imperativo del programma Bandiera Blu. Un’iniziativa che vuole essere un punto essenziale per una reale consapevolezza su un corretto e più sicuro rapporto con la risorsa mare». Nell’organizzazione dell’evento, sono coinvolti i rappresentanti di istituzioni, associazioni, ma anche la Guardia Costiera, le pubbliche assistenze, la Protezione Civile, addetti al salvataggio, Associazioni Balneari e operatori turistici. «Insieme – spiega Paolo Spalla, consigliere delegato alla Bandiera Blu – fornire un nostro contributo in termini di informazione, sensibilizzazione e prevenzione attraverso anche dimostrazioni pratiche di salvataggio e primo soccorso».