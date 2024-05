Dalla Val Bormida al San Paolo per nascere, la storia della piccola Greta "scortata" in ospedale dalla Polizia

Nella tarda serata dello scorso giovedì una pattuglia della Polizia di Stato (Sottosezione Polizia Stradale di Carcare) ha vissuto un momento decisamente particolare.

Durante un’attività di controllo al casello di Savona, infatti, un’auto si è accostata e il conducente di nome Fabio, in stato di agitazione ed in forte stato emotivo, si è rivolto alle agenti in servizio riferendo che a bordo era presente la moglie che avrebbe dovuto partorire a breve. Sul veicolo era presente anche una ostetrica, amica della donna in gravidanza, che ha confermato come la partoriente fosse ormai in pieno travaglio.