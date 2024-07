La guida completa alle soluzioni per ristrutturare casa: idee e consigli degli esperti

Le soluzioni per ristrutturare casa abbondano. D'altronde, quello delle ristrutturazioni è uno dei segmenti del settore edilizio più sviluppati. Ce n'è per tutti i gusti, per chi vuole puntare a un rinnovo estetico e per chi mira a una riqualificazione energetica-funzionale. Sotto certi punti di vista, ce n'è anche per tutte le tasche.

Ne parliamo qui. Con l'aiuto degli esperti di Settef, azienda leader nei prodotti per rivestimenti e copertura, forniremo informazioni precise sulle soluzioni per ristrutturare, consigli utili e un approfondimento sul bonus ristrutturazione per il 2024, che promette di fare risparmiare cifre importanti.

Perché ristrutturare casa

Partiamo dal principio, ovvero dai motivi per ristrutturare casa. Infatti, stiamo parlando di un passo importante, ma che reca benefici numerosi e vari.

Incremento del valore dell'immobile . Ristrutturare casa può aumentare significativamente il valore di mercato della proprietà. Un dettaglio non di poco conto non solo per chi vuole vendere, ma anche per chi vuole mettere in affitto un immobile.

. Ristrutturare casa può aumentare significativamente il valore di mercato della proprietà. Un dettaglio non di poco conto non solo per chi vuole vendere, ma anche per chi vuole mettere in affitto un immobile. Efficienza energetica e risparmio economico . La ristrutturazione offre l'opportunità di migliorare l'efficienza energetica della casa. Sostituendo vecchi impianti di riscaldamento e raffreddamento con modelli più efficienti, installando pannelli solari o adottando finestre e isolamenti termici avanzati, si possono ridurre significativamente i consumi energetici. Il risultato è una bolletta più leggera, più sostenibile.

. La ristrutturazione offre l'opportunità di migliorare l'efficienza energetica della casa. Sostituendo vecchi impianti di riscaldamento e raffreddamento con modelli più efficienti, installando pannelli solari o adottando finestre e isolamenti termici avanzati, si possono ridurre significativamente i consumi energetici. Il risultato è una bolletta più leggera, più sostenibile. Miglioramento del comfort e della qualità della vita. Ristrutturare casa permette di adattare gli spazi alle esigenze personali e familiari, migliorando il comfort abitativo. La redistribuzione degli spazi interni, l'aggiunta di nuovi ambienti o l'installazione di sistemi domotici per una gestione intelligente della casa, possono rendere l'abitazione più funzionale e piacevole da vivere.

Pianificare la ristrutturazione: i primi passi fondamentali

Proseguiamo con alcuni consigli di metodo, ovvero con la presentazione dell'approccio migliore per ristrutturare casa. Un approccio che coinvolge soprattutto la questione della pianificazione. Ecco alcune best practices.

Partire con un'idea chiara di casa. Definire con precisione i propri obiettivi e desideri per la ristrutturazione è essenziale. Stilare una lista di priorità e preferenze, come lo stile architettonico, i materiali da utilizzare e le funzionalità desiderate, aiuta a guidare l'intero processo. Un'idea chiara evita modifiche frequenti e costose durante i lavori.

Definire con precisione i propri obiettivi e desideri per la ristrutturazione è essenziale. Stilare una lista di priorità e preferenze, come lo stile architettonico, i materiali da utilizzare e le funzionalità desiderate, aiuta a guidare l'intero processo. Un'idea chiara evita modifiche frequenti e costose durante i lavori. Comunicare con trasparenza con tecnici e imprese edili . Una comunicazione aperta e sincera con architetti, ingegneri e imprese edili è fondamentale per evitare malintesi. Condividere ogni dettaglio e ascoltare i suggerimenti dei professionisti facilita la risoluzione dei problemi e garantisce che il progetto rispecchi le aspettative.

. Una comunicazione aperta e sincera con architetti, ingegneri e imprese edili è fondamentale per evitare malintesi. Condividere ogni dettaglio e ascoltare i suggerimenti dei professionisti facilita la risoluzione dei problemi e garantisce che il progetto rispecchi le aspettative. Scegliere con cura i migliori fornitori di materie prime e materiali. Investire tempo nella selezione di fornitori affidabili e materiali di alta qualità garantisce la durabilità e l'estetica della ristrutturazione. Ad esempio, e per quanto concerne vernici e rivestimenti, la soluzione migliore è senz’altro Settef. Questa azienda realizza prodotti di qualità, afferenti alle più recenti tecnologie e in grado di accordarsi con i trend del momento. E’ scelta dalle imprese edili che intendono fare bella figura con i clienti, dunque rappresenta una garanzia.

Idee e soluzioni per ristrutturare la casa, stanza per stanza

Arriviamo al nocciolo della questione, fornendo idee efficaci e sostenibili, vere e proprie soluzioni per ristrutturare casa… Stanza per stanza.

Bagno . Rinnovare il bagno può trasformare uno spazio funzionale in un’oasi di relax. Installare una cabina doccia moderna con getti massaggianti o una vasca da bagno freestanding può aggiungere un tocco di lusso. Utilizzare piastrelle grandi e chiare aiuta a dare un senso di ampiezza, mentre l’adozione di materiali naturali come il legno trattato e la pietra crea un ambiente accogliente. Includere un sistema di riscaldamento a pavimento migliora il comfort, e l’installazione di specchi con illuminazione LED integrata e mobili sospesi ottimizza lo spazio e facilita la pulizia.

. Rinnovare il bagno può trasformare uno spazio funzionale in un’oasi di relax. Installare una cabina doccia moderna con getti massaggianti o una vasca da bagno freestanding può aggiungere un tocco di lusso. Utilizzare piastrelle grandi e chiare aiuta a dare un senso di ampiezza, mentre l’adozione di materiali naturali come il legno trattato e la pietra crea un ambiente accogliente. Includere un sistema di riscaldamento a pavimento migliora il comfort, e l’installazione di specchi con illuminazione LED integrata e mobili sospesi ottimizza lo spazio e facilita la pulizia. Cucina . Una cucina moderna e funzionale è il cuore della casa. Integrare elettrodomestici smart, come forni e frigoriferi con schermo touch, migliora l’efficienza quotidiana. Creare un’isola centrale non solo aggiunge spazio per la preparazione dei cibi, ma offre anche una zona conviviale per pasti informali. Utilizzare materiali durevoli e facili da pulire, come il quarzo per i piani di lavoro e l’acciaio inossidabile per gli elettrodomestici, garantisce longevità e praticità. L’illuminazione sotto i pensili e l’aggiunta di prese USB rendono lo spazio più funzionale e moderno.

. Una cucina moderna e funzionale è il cuore della casa. Integrare elettrodomestici smart, come forni e frigoriferi con schermo touch, migliora l’efficienza quotidiana. Creare un’isola centrale non solo aggiunge spazio per la preparazione dei cibi, ma offre anche una zona conviviale per pasti informali. Utilizzare materiali durevoli e facili da pulire, come il quarzo per i piani di lavoro e l’acciaio inossidabile per gli elettrodomestici, garantisce longevità e praticità. L’illuminazione sotto i pensili e l’aggiunta di prese USB rendono lo spazio più funzionale e moderno. Salotto . Il salotto è il luogo di ritrovo per la famiglia e gli amici. Creare una zona relax con un divano modulare, poltrone ergonomiche e un tavolino da caffè di design può trasformare l’ambiente. Utilizzare colori neutri e materiali caldi, come tessuti naturali e legno, rende lo spazio accogliente. Installare un sistema di illuminazione regolabile con luci soffuse e lampade da lettura migliora l’atmosfera. Per un tocco di modernità, aggiungere un camino a bioetanolo e sistemi di intrattenimento integrati, come un impianto audio surround e una smart TV a schermo piatto, rende il salotto il fulcro delle attività domestiche.

. Il salotto è il luogo di ritrovo per la famiglia e gli amici. Creare una zona relax con un divano modulare, poltrone ergonomiche e un tavolino da caffè di design può trasformare l’ambiente. Utilizzare colori neutri e materiali caldi, come tessuti naturali e legno, rende lo spazio accogliente. Installare un sistema di illuminazione regolabile con luci soffuse e lampade da lettura migliora l’atmosfera. Per un tocco di modernità, aggiungere un camino a bioetanolo e sistemi di intrattenimento integrati, come un impianto audio surround e una smart TV a schermo piatto, rende il salotto il fulcro delle attività domestiche. Camera da letto. La camera da letto dovrebbe essere un rifugio di tranquillità e riposo. Scegliere un letto con testiera imbottita e materasso di qualità è fondamentale per il comfort. L'uso di tonalità rilassanti, come il blu pastello o il grigio chiaro, contribuisce a creare un ambiente sereno. Armadi a muro con ante scorrevoli e organizzatori interni massimizzano lo spazio di stoccaggio. Installare tende oscuranti e un sistema di illuminazione con dimmer permette di controllare l'illuminazione per un sonno migliore. Aggiungere un angolo lettura con una poltrona confortevole e una lampada da terra offre uno spazio personale per il relax.

I bonus edilizi: quanto fanno risparmiare e come ottenerli

Chiudiamo con una buona notizia: chi ristruttura casa gode di ampie possibilità per risparmiare. Il merito va essenzialmente ai bonus edilizi che il legislatore mette a disposizione. Questi sono piuttosto vari, propongono soluzioni economiche differenziate e discriminano tra le varie classi di intervento. Tuttavia, condividono il medesimo meccanismo.

Infatti, tutti i bonus consentono di trasformare parte della spesa in credito di imposta. Per la precisione, permettono di detrarla dall’Irpef.

A cambiare sono le percentuali di spesa detraibili, il numero di anni in cui la detrazione va realizzata, le soglie di spesa.

Il bonus più importante (e accessibile) è quello sulle ristrutturazioni sic et simpliciter, che consente di detrarre il 50% della spesa in 10 anni, con un limite di 48mila euro.

Molto apprezzato è anche l’incentivo noto come ecobonus, che permette di estrarre il 65% in cinque anni, pur facendo riferimento ai soli interventi che determinano un miglioramento rilevabile delle prestazioni energetiche.

E poi abbiamo il sismabonus, che è riservato agli interventi che migliorano la resistenza ai terremoti. In questo caso, la percentuale che si può portare in detrazione varia, e dipende da alcuni fattori come la presenza del condominio e l’efficacia degli interventi (che possono determinare l’aumento di una o due classi).

In generale, il tema dei bonus è molto “caldo”, sicché viene affrontato con estrema frequenza dal legislatore. Ciò si traduce in un rimaneggiamento continuo di percentuali, limiti e requisiti. Il consiglio è dunque di informarsi sulla normativa vigente prima di procedere.