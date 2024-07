Dal savonese al cuore della Toscana, sognando di diventare cantanti di successo

Marina Genna, Alessandra Pacciuau e Alessia Nocito di Imperia, insieme a Olinda Di Dea di Albenga e Livia Kamberj di Cairo Montenotte sono i cantanti che sabato 27 luglio alle 21 a Colle Val d’Elsa in Toscana parteciperanno alla quattordicesima edizione del concorso canoro “Voci Nuove.it” e della ventottesima edizione del Festival nazionale degli Interpreti.

I finalisti saranno 27: 6 Giovani Proposte, 6 Over, 12 Top e 3 cantautori. La manifestazione canora, nata nel 2010 per volere di Fabrizio Baldini, direttore artistico nonché insegnante di canto della Associazione G.R.G. La Badia, è sorta “sulle ceneri” del Festival degli Interpreti che chiudeva proprio quell’anno le proprie selezioni e del quale lo stesso Baldini ne era stato responsabile per il Centro Sud Italia dal 1996.

“Un festival – spiega Baldini – che è nato con vari obbiettivi sia culturali che sociali, che musicali; primo quello di promuovere l’arte del canto e più propriamente della canzone italiana, dando l’opportunità a tutti gli appassionati di qualsiasi ceto ed età di potersi mettere in gioco in 'una gara' con l’unico scopo di divertirsi. Il secondo è di riuscire a fare aggregazione fra giovani, meno giovani e persone di diverse caratteristiche; il terzo è quello di promuovere il territorio andando a toccare luoghi e paesaggi della nostra bella Toscana e promuoverli tramite la web tv che segue la manifestazione, in tutto il mondo”.

Un’iniziativa che ha riscosso molto successo in tutte le sue edizioni; migliorando di anno in anno il proprio target e la qualità, facendo soprattutto leva sulla critica positiva e negativa che ci veniva rivolta non solo dagli addetti ai lavori ma anche da coloro che partecipavano sia attivamente che passivamente alla kermesse canora.