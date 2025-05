UniSavona celebra la fine dell'anno accademico con una festa aperta alla città

UniSavona, l'Università per Tutti di Savona, invita la cittadinanza a partecipare alla Festa di fine anno accademico, in programma il 29 maggio alle 16 nella suggestiva Sala della Sibilla del complesso del Priamar a Savona.

L’evento rappresenta il momento conclusivo di un intenso anno di attività formative, culturali e sociali. Sarà anche un’occasione di festa e di condivisione con interventi musicali, brevi esibizioni, testimonianze e uno spazio dedicato al racconto delle esperienze vissute da corsisti e docenti.

UniSavona è un'istituzione a Savona, una realtà storica nata nel 1986. Dopo alcuni anni di assenza, l'Amministrazione Comunale è riuscita nel 2023 a riattivare i corsi affidandone la ge stione ad Auser. UniSavona è una realtà dedicata alla promozione della cultura che promuove l’educazione permanente, la socialità e la crescita personale, in un clima inclusivo e accogliente.

Tra i dati più significativi di quest’anno spicca il notevole aumento degli iscritti, passati dai 490 dell’anno accademico 2023/24 agli attuali 714.

I docenti disponibili a tenere i corsi sono stati 82 (4 hanno condotto più di un corso), mentre 31 esperti si sono uniti su richiesta dei direttori di alcuni corsi, contribuendo con interventi su temi specifici.

“I numeri crescono ogni anno, a testimonianza del valore di questa realtà importantissima per la nostra città” – dichiara l’Assessore alla Cultura Nicoletta Negro – “UniSavona è davvero un’università per tutti, a prescindere dall’età, dal grado di istruzione o dalle possibilità economiche. Il costo dei corsi è volutamente simbolico, perché vogliamo che chiunque possa cogliere questa bellissima opportunità. Un ringraziamento speciale va ad Auser, per l’impegno e la passione con cui porta avanti questo progetto”.

L’ingresso alla Festa di fine anno accademico è libero (fino a esaurimento posti).